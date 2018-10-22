Украина включила Ярмольника и Алферову в список «угроз нацбезопасности»

Киев включил российских актеров Леонида Ярмольника и Ирину Алферову в список лиц, создающих «угрозу нацбезопасности» страны, передает РИА «Новости».

В документе, опубликованном украинским минкультом, всего присутствуют 144 российских гражданина.

Этот список деятелей культуры ведомство пополняет с августа 2015 года. В него также внесены Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Василий Лановой, Валентин Гафт, Николай Расторгуев и др.

В августе писатель Захар Прилепин посмеялся над министерством культуры Украины, указавшим его в перечне персон, якобы угрожающих национальной безопасности страны.