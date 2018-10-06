Бэнкси показал подготовку к самоуничтожению картины

Британский художник Бэнкси показал, как готовился к уничтожению картины «Девочка с шаром», которое произошло на аукционе Sotheby's в Лондоне. Видеозапись он опубликовал в своем инстаграме.

На ролике видно, как много лет назад он встраивает в раму шредер и говорит, что это на случай, если ее когда-либо выставят на аукцион.

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«Стремление к уничтожению также является творческим побуждением», — сопроводил Бэнкси видеоролик цитатой.

Ранее сообщалось, что картина была продана за £1042000 человеку, который делал ставки по телефону. Сразу после продажи под рамой сработал скрытый механизм, который разрезал картину.

Подписанная Бэнкси «Девочка с красным шаром» хранилась у продавца с 2006 года.