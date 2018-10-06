Картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи за миллион фунтов

«Девочка с красным шаром» (Girl With Red Balloon), известная картина британского художника Бэнкси, самоуничтожилась сразу после продажи за миллион фунтов на аукционе «Сотбис». Об этом сообщает телеканал Sky News.

По данным телеканала, картина была продана за £1042000 человеку, который делал ставки по телефону. Сразу после продажи под рамой сработал скрытый механизм, который разрезал картину. При этом, отмечает Sky News, подписанная Бэнкси «Девочка с красным шаром» хранилась у продавца с 2006 года.

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«Кажется, нас отбэнксили», — прокомментировал произошедшее старший директор «Сотбис».

Сам художник также прокомментировал самоуничтожение картины.

«Идет, идет, ушла...», — написал Бэнкси.

Ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили граффити вероятного авторства Бэнкси.