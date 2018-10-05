Киев заявил о готовности немедленно обменять Сенцова на любого россиянина

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в своем фейсбуке сообщила о том, что украинские власти готовы немедленно обменять осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова на любого гражданина России, осужденного на Украине.

«Украина готова немедленно забрать Олега и предоставить ему необходимое лечение и реабилитацию, и передать в обмен кого-либо из россиян, осужденных в Украине за тяжкие преступления», — написала Геращенко.

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Она также отметила, что украинская сторона не получила официально информации о прекращении Сенцовым голодовки от официальных представителей российской стороны.

Ранее во ФСИН рассказали о рационе Сенцова после 144-дневной голодовки.