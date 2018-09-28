Николай Валуев защитился от критики за цитату из Василия Шукшина

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев ответил на критику в Сети, которой подвергся, когда ранее призвал пенсионерку не стыдиться бедности.

В ответ на ее сообщение он процитировал режиссера и писателя Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым», что не всеми было воспринято в положительном ключе.

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«Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается? Не будем классиков подвергать... Поймите, контекст был не тот, а кто-то выдернул из контекста. Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос», — сказал Валуев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Беседа с пенсионеркой состоялась у Валуева во время сессии вопросов и ответов на сайте «Интерскол». Женщина написала, что ей «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России».