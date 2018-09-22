Стас Михайлов отменил концерты в Грозном и Махачкале

Российский певец Стас Михайлов отменил концерты, которые должны были состояться в Грозном и Махачкале. Об этом РЕН ТВ сообщил официальный представитель певца.

Концерт в Грозном должен был состояться 23 сентября, а в Махачкале — 28 сентября.

Как сообщил директор певца Табриз Шахиди, причиной отмены концертов стало неисполнение организаторами своих обязательств. При этом он подчеркнул, что «мы обязательно приедем и выступим для наших зрителей в Дагестане и Чечне».

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По его словам, выступления будут перенесены на более поздний срок.

Он также извинился перед теми, кто купил билеты.

Ранее Стас Михайлов отказался петь на Украине.