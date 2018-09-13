Петросян смог проникнуть в занимаемую Степаненко квартиру

Сергей Жорин, адвокат юмориста Евгения Петросяна, прокомментировал сообщения об описи имущества в московской квартире эстрадного артиста. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Юрист отметил, что Петросян впервые с начала бракоразводного процесса с Еленой Степаненко попал в квартиру, где в данный момент проживает его супруга.

Реклама

«Удалось добиться того, что Евгений Ваганович попал наконец-то в свою квартиру для того, чтобы провести опись имущества», — рассказал Жорин.

Он добавил, что Степаненко на описи имущества не присутствовала — вместо этого она прислала своих представителей.

Адвокат также подчеркнул, что Степаненко потребует больше, чем половину имущества.

«Она претендует больше, чем на половину совместно нажитого имущества», — заключил Жорин.

Ранее СМИ узнали о реакции Петросяна на информацию о ребенке и любовнице.