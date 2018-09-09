Умер Питер Бенсон
Актер Питер Бенсон скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает «Би-би-си».
По данным телеканала, Бенсон умер в своем доме в Великобритании.
Как отмечается, актер скончался после продолжительной тяжелой болезни.
Питер Бенсон родился 13 июня 1943 года. Он наиболее известен по сериалам «Доктор Кто» и «Черная гадюка». Также Бенсон сыграл роль короля Англии Генри VI в трех картинах производства «Би-би-си». При этом он снялся в фильме «Большое ограбление поезда».
В Британии Бенсон стал популярным благодаря сериалу про полицейских «Сердцебиение», в котором он сыграл Берни Скриппса.