Умер Питер Бенсон

Актер Питер Бенсон скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

По данным телеканала, Бенсон умер в своем доме в Великобритании.

Как отмечается, актер скончался после продолжительной тяжелой болезни.

Питер Бенсон родился 13 июня 1943 года. Он наиболее известен по сериалам «Доктор Кто» и «Черная гадюка». Также Бенсон сыграл роль короля Англии Генри VI в трех картинах производства «Би-би-си». При этом он снялся в фильме «Большое ограбление поезда».

В Британии Бенсон стал популярным благодаря сериалу про полицейских «Сердцебиение», в котором он сыграл Берни Скриппса.