TMZ: в США арестовали рэпера Young Thug

В американском городе Лос-Анджелес полиция задержала рэпера Young Thug (Джеффри Ламар Уильямс) за незаконное ношение оружия. Об этом сообщает TMZ.

По данным портала, Young Thug был задержан на вечеринке посвященной выходу нового альбома рэпера.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в автомобиле музыканта несколько единиц оружия.

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Ранее сообщалось, что рэпер Offset был задержан полицией американского штата Джорджия за незаконное хранение оружия.

Как отмечалось, музыканта также обвинили в хранении марихуаны.