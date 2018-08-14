Звезду «Рэя Донована» обвинили в агрессивном поведении

Американского киноактера Льва Шрайбера обвиняют в агрессивном поведении по отношению к журналисту. Об этом сообщает Associated Press.

По словам адвоката актера, его подзащитного обвиняют в том, что он оттолкнул камеру фотографа. Окружной прокурор Рокленда заявил, что обвинения против звезды сериала «Рэй Донован» были выдвинуты 7 июня. При этом речь идет не о преступлении, а о правонарушении.

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Адвокат актера Джонатан Риппс подчеркнул, что Шрайбер толкнул камеру после срабатывания вспышки. При этом действия актера не настолько серьезны, чтобы нарушить какой бы то ни было закон.

Ранее сообщалось, что американский актер Билл Мюррей напал на 71-летнего фотографа Питера Саймона в штате Массачусетс.