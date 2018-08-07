Пинк повторно госпитализировали в Сиднее

Американская певица Пинк попала в больницу Сиднея из-за вирусной инфекции. Об этом сообщает Associated Press.

По словам агента певицы, из-за этого Пинк пришлось отложить свое второе шоу.

Уточняется, что первый концерт певицы в рамках мирового турне «Beautiful Trauma» должен был состояться в Сиднее 3 августа, но был отменен из-за предписаний врачей. Певица поступила в больницу с обезвоживанием 5 августа, но была выписана. На следующий день она снова попала в медицинское учреждение из-за желудочной инфекции.

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Согласно имеющейся информации, Пинк останется в больнице на ночь для лечения. Ожидается, что отмененные концерты будут перенесены на другие даты.

Ранее Пинк посмеялась над своим званием самой красивой женщины года.