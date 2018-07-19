Лукашенко поздравил Кикабидзе с юбилеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с 80-летием народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе, сообщает «Sputnik Белоруссия» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Лукашенко отметил яркий талант и артистическую индивидуальность артиста, а также неповторимое актерское и вокальное мастерство.

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«За годы активной и плодотворной творческой деятельности вы создали целую галерею незабываемых образов и произведений, которые стали классикой кинематографа и музыкальной эстрады», — говорится в поздравительной телеграмме белорусского лидера.

Советский и грузинский певец, актер, сценарист, режиссер, народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе начинал творческую карьеру как певец. В качестве киноактера прославился благодаря съемкам в фильмах Георгия Данелии, в частности: «Мимино», «Не горюй!», «Фортуна».

В июне 2018 года широкий общественный резонанс вызвали слова Вахтанга Кикабидзе о том, что он ненавидит герб СССР и радовался распаду Союза.