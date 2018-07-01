В Канаде застрелили рэпера Smoke Dawg

В результате стрельбы в Торонто погиб рэпер Smoke Dawg, еще два человека с многочисленными ранениями находятся в больнице, сообщает The Independent.

Перестрелка произошла около восьми часов вечера в Энтертейнмент Дистрикт в Торонто, в результате инцидента пострадали двое мужчин и одна женщина, все они были госпитализированы.

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Полиция подтвердила, что один из пострадавших от полученных ранений скончался в больнице. Еще двое в тяжелом состоянии находятся в больнице.

Двум подозреваемым в стрельбе удалось скрыться, сообщили в полиции.

Рэпер стал популярен благодаря своей песне Still, вышедшей три года назад. В прошлом году благодаря совместным выступлениям с популярным рэп-исполнителем Дрейком он стал приобретать международную известность.

Ранее сообщалось, что рэпер XXXTentacion, которого застрелили в результате вооруженного ограбления, в посмертном клипе восстал из гроба.