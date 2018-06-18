В Майами застрелили двадцатилетнего рэпера

В Майами на улице был убит двадцатилетный рэпер из Флориды XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой), сообщает Stereogum.

По данным издания, молодой человек выбирал себе мотоцикл, когда кто-то подошел к нему и выстрелил. По словам свидетелей, у молодого человека отсутствует пульс.

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Сообщается, что Онфрой находился под скорректированным домашним арестом с декабря. Ему были предъявлены обвинения в домашнем насилии с удушением, нападении на беременную женщину с усугубляющими обстоятельствами, вооруженном разбое, воровстве и запугивании свидетелей.

Местное издание The Miami New Times ранее в июне опубликовало материал об Онфрое, в котором была изложена история его правонарушений. Также в материал было включено интервью с его бывшей девушкой, которая обвинила рэпера в сексуальном, физическом и эмоциональном насилии.