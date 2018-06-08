Заочно арестован экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры России Борис Мазо, сообщает РИА «Новости».

Его обвиняют в хищении денег, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, однако, по данным следствия, Мазо скрылся за границей. Где он находится сейчас, неизвестно.

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Теперь бывшему чиновнику, ранее судимому по «делу реставраторов», грозит до 10 лет лишения свободы.

Бориса Мазо заключат под стражу на два месяца, считая с момента экстрадиции или задержания. Сейчас Мазо объявлен в международный розыск.

Ранее следователи задержали экс-замминистра культуры Григория Пирумова по делу о хищении 450 млн руб. при строительстве комплекса зданий и фондохранилища «Эрмитажа». Вместе с Пирумовым следователи подозревают Бориса Мазо, а также фактического руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова.