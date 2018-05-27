В Британии отменили музыкальный фестиваль после смерти двух человек

Организаторы танцевального музыкального фестиваля Mutiny Festival в британском Портсмуте приняли решение об отмене второго дня мероприятия после смерти 18-летней девушки и 20-летнего молодого человека, сообщает «Би-би-си».

По данным телеканала, еще два человека были доставлены в больницу. 15 человек пожаловались на недомогания, им требуется лечение.

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Сообщается, что полиция не считает смерть девушки и молодого человека подозрительными. Также отмечается, что эти инциденты не связаны между собой. Причина их смерти не уточняется.

В связи со смертью гостей фестиваля, в дирекции приняли решение об отмене второго дня Mutiny Festival, который должен был пройти в воскресенье 27 мая. Организаторы отметили, что безопасность посетителей для них всегда была «первостепенной» и что решение об отмене «далось им нелегко».

Ранее сообщалось, что в ФРГ с музыкального фестиваля эвакуировали пять тысяч человек.