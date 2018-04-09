Вышел второй трейлер фильма о молодом Хане Соло

Вышел второй трейлер фильма «Соло: Звездные войны. Истории», рассказывающего о молодом Хане Соло. Ролик опубликован на странице франшизы в твиттере.

«Посмотрите новый трейлер фильма «Соло: Звездные войны. Истории», — говорится в описании видео.

Главную роль в картине сыграл Олден Эренрайк. В ленте также снимались Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер. В трейлере можно увидеть их всех, а также Чубакку.

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Режиссер — Рон Ховард, заменивший ранее Кристофера Миллера и Фила Лорда.

Ранее сообщалось, что на 71-ом международном Каннском кинофестивале покажут фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории».

Как отмечается, приключения молодого Хана Соло будут показаны на фестивале 15 мая.