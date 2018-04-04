Нетребко с ребенком выгнали из театра в Лондоне

Российскую оперную певицу Анну Нетребко вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго выгнали из лондонского театра «Принц Эдуард». Об этом исполнительница рассказала на своей странице в инстаграме.

«За пять минут до начала шоу «Алладин» нас согнали с мест, выгнали из театра, потому что наши билеты кому-то еще продали», — сказала Нетребко.

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Она уточнила, что билеты были куплены на Лестер-Сквер за €600. Эйвазов добавил, что они попытаются вернуть за них деньги.

Ранее Нетребко раскритиковала цены на билеты на ее концерт в Москве.