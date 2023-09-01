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Культура

«Олдбой», «Неудержимые 4», Пиночет-вампир, Уэс Андерсон и еще 13 фильмов сентября

Какие новые фильмы выходят в кино и онлайн в сентябре 2023 года

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Кадры из фильмов «Олдбой», «Неудержимые 4», «Граф» и «Чудесная история Генри Шугара» (2023)

Кадры из фильмов «Олдбой», «Неудержимые 4», «Граф» и «Чудесная история Генри Шугара» (2023)

CJ Entertainment/Campbell Grobman Films/Fabula/Netflix
Возвращение «Неудержимых», диктатор-вампир в сатирическом хорроре Пабло Ларраина, экранизация Роальда Даля от Уэса Андерсона, дабл-фичер режиссеров, обвиненных в насилии (Вуди Аллена и Люка Бессона), а также повторный прокат «Олдбоя» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в сентябре, и рассказывает о самых интересных.
1

«Голда. Судный день» («Golda»), реж. Гай Наттив

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Embankment Films

С 7 сентября в кино

Биографическая драма о том, как Голда Меир — первая и на сегодняшний день последняя женщина, занимавшая пост премьер-министра Израиля, — в 1973 году пыталась остановить войну Судного дня, когда на страну напали войска Египта и Сирии. Политическую деятельницу сыграла Хелен Миррен.

2

«Олдбой» («Oldeuboi»), реж. Пак Чхан Ук

С 14 сентября в кино

Повторный прокат культового триллера, входящего в «Трилогию о мести» корейского режиссера Пак Чхан Ука. Лента о мужчине, который по неизвестным причинам провел 15 лет в заточении, а затем оказался на свободе, получила 4K-реставрацию и в этом году отмечает свое 20-летие.

3

«Искусство по понятиям» («The Kill Room»), реж. Николь Паон

С 14 сентября в кино

Черно-комедийный триллер, где в результате работы некой схемы по отмыванию денег киллер становится сенсацией в мире авангардного искусства. В актерский состав вошли Ума Турман («Убить Билла»), Сэмюэль Л. Джексон («Криминальное чтиво») и Джо Манганьелло («Настоящая кровь»).

4

«Бери да помни», реж. Байбулат Батуллин

С 14 сентября в кино

Полнометражный дебют Байбулата Батуллина, победивший в соответствующем конкурсе фестиваля «Короче», — семейная комедия про мальчика, который живет в деревне с бабушкой и дедушкой. Последний, чтобы отвлечь внука от грустных мыслей о родителях, рассказывает ребенку про игру «бери да помни», в которой можно выиграть исполнение желаний.

5

«Проклятое наследие» («Perpetrator»), реж. Дженнифер Ридер

С 14 сентября в кино

Фильм ужасов про импульсивную тинейджерку, которую отправляют жить с тетей (ее играет Алисия Сильверстоун). В свой 18-й день рождения героиня проходит через радикальную метаморфозу, спровоцированную семейным заклятием, и обретает сверхъестественные силы. Когда в ее городе начинают пропадать девушки, она решает сама отправиться на охоту.

6

«После. Навсегда» («After Everything»), реж. Кастилл Лэндон

С 14 сентября в кино

Пятая и финальная картина из цикла романтических драм, снятых по фанфикам Анны Тодд про певца Гарри Стайлса.

7

«Граф» («El Conde»), реж. Пабло Ларраин

С 15 сентября на Netflix

Сатирический хоррор Пабло Ларраина, в котором чилийский диктатор Аугусто Пиночет оказывается 250-летним вампиром, жаждущим смерти из-за сложной семейной ситуации и всеобщей ненависти к его фигуре. Релиз картины приурочен к 50-летию военного переворота 1973 года, в результате которого Пиночет пришел к власти.

8

«Статистическая вероятность любви с первого взгляда» («Love at First Sight»), реж. Ванесса Касвилл

С 15 сентября на Netflix

Романтическая комедия с Хейли Лу Ричардсон (второй сезон «Белого лотоса») и Беном Харди («Богемская рапсодия») в роли влюбленных, пытающихся найти друг друга в Лондоне после знакомства в самолете.

9

«Неудержимые 4» («The Expendables 4»), реж. Скотт Во

С 21 сентября в кино

Возвращение экшен-франшизы со звездами боевиков разных эпох после почти десятилетнего отсутствия на экранах. В новой части наемникам поручено остановить террористов, осуществляющих контрабанду ядерных боеголовок. В ленте снялись Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Рэнди Кутюр, Сильвестр Сталлоне, 50 Cent, Меган Фокс, Энди Гарсиа и другие. Режиссером четвертых «Неудержимых» выступил Скотт Во, постановщик фильмов «Need for Speed: Жажда скорости» и «Круче некуда» с Джеки Чаном и Джоном Синой.

10

«Ученик чудовища» («Bakemono no ko»), реж. Мамору Хосода

С 21 сентября в кино

Повторный прокат фэнтезийного аниме японского мультипликатора Мамору Хосода («Девочка, покорившая время», «Мирай из будущего», «Красавица и дракон») про мальчика, который попадает в волшебный мир и становится учеником воина-медведя.

11

«Дети шпионов: Армагеддон» («Spy Kids: Armageddon»), реж. Роберт Родригес

С 22 сентября на Netflix

Перезапуск серии семейных шпионских комедий Роберта Родригеса. По сюжету дети легендарных агентов невольно помогают могущественному разработчику игр высвободить компьютерный вирус, который дает злодею контроль над всеми технологиями в мире. Тогда ребята сами должны стать шпионами, чтобы спасти родителей и мир.

12

«Чудесная история Генри Шугара» («The Wonderful Story of Henry Sugar»), реж. Уэс Андерсон

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Indian Paintbrush Productions

С 27 сентября на Netflix

Короткометражная экранизация рассказа Роальда Даля, труды которого Уэс Андерсон уже адаптировал в мультфильме «Бесподобный мистер Фокс». В центре сюжета — богач, который решает научиться видеть с закрытыми глазами, чтобы жульничать в азартных играх. В актерский состав вошли Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Дев Патель, Бен Кингсли, Руперт Френд и Ричард Айоади.

13

«Фантом» («Yuryeong»), реж. Ли Хэ Ён

С 28 сентября в кино

Шпионский экшен о событиях, происходивших во время японской оккупации Кореи. После очередного покушения на генерал-резидента в 1933 году оккупационные власти собирают пятерых подозреваемых в отдаленном отеле на приморском утесе и намерены за день вычислить «фантома» — шпиона антияпонской организации.

14

«Заклятие. Зло внутри» («It Lives Inside»), реж. Бишал Дутта

С 28 сентября в кино

Сверхъестественный хоррор про американскую школьницу индийского происхождения, которая должна принять свое культурное наследие, чтобы одолеть демона, похитившего ее бывшую подругу.

15

«Великая ирония» («Coup de chance»), реж. Вуди Аллен

С 28 сентября в кино

Франкоязычный триллер о супружеской неверности — 50-я картина Вуди Аллена, обвиненного в сексуализированном насилии в отношении своей приемной дочери Дилан Фэрроу, и, по словам самого режиссера, потенциально его последняя работа.

16

«Догмен» («Dogman»), реж. Люк Бессон

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Luc Besson Production

С 28 сентября в кино

Англоязычная экшен-драма Люка Бессона, неоднократного обвиненного в сексуализированном насилии, — про травмированного мужчину, который достигает высокого уровня взаимопонимания с собаками.

17

«Флора и сын» («Flora and Son»), реж. Джон Карни

С 29 сентября на Apple TV+

Музыкальная драмеди про мать-одиночку (Ив Хьюсон из «Больницы «Никербокер» и «Заговора сестер Гарви»), которая пытается наладить отношения с сыном-тинейджером и в поисках хобби для ребенка достает из мусорки старую гитару. Неожиданным помощником героини становится онлайн-преподаватель игры на гитаре (Джозеф Гордон-Левитт).

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