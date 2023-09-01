«Олдбой», «Неудержимые 4», Пиночет-вампир, Уэс Андерсон и еще 13 фильмов сентября

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С 14 сентября в кино



Повторный прокат культового триллера, входящего в «Трилогию о мести» корейского режиссера Пак Чхан Ука. Лента о мужчине, который по неизвестным причинам провел 15 лет в заточении, а затем оказался на свободе, получила 4K-реставрацию и в этом году отмечает свое 20-летие.