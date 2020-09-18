Смягчить приговор: адвокат попросил об условном сроке для Ефремова

В Пресненском суде Москвы сообщили, что новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев подал апелляционную жалобу с просьбой назначить его подзащитному условный срок или отменить наказание за участие в ДТП со смертельным исходом.

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«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Владимира Васильева в защиту интересов Михаила Ефремова на приговор суда от 8 сентября 2020 года, — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

— Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет с применением статьи 64 УК РФ, а также, согласно статье 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным».

В апелляции адвокат говорит о статье 64 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей «назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление». Ее применение обсуждается при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств. Защите необходимо доказать, что степень общественной опасности преступления была невысокой. Также уменьшению срока ниже установленного предела (минимальное наказание по статье Ефремова — пять лет) может поспособствовать активное содействие участника группового преступления раскрытию деталей правонарушения.

«При наличии исключительных обстоятельств суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного», — говорится в тексте статьи 64 УК РФ.

Во время вынесения приговора суд постановил, что Ефремов признал свою вину частично — ранее он заявлял, что не помнит обстоятельств инцидента из-за алкогольного опьянения. О том, какие обстоятельства происшествия можно посчитать исключительными, адвокат Васильев не уточнил.

Накануне бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что подал расширенную апелляционную жалобу на приговор артисту. Однако в Пресненском суде Москвы документы еще не получили — вероятно, юрист отправил их по почте. Сразу после оглашения срока Ефремову адвокат подал краткую жалобу с просьбой отменить приговор.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева передала ТАСС слова Ефремова о желании отбывать срок на своей родине — в Чувашии.

«У меня теперь два адвоката — один представитель Чувашии, а второго наняла жена Соня. Адвокат вчера был, принес чувашскую газету, где очень хорошо про меня написали. И у них в колониях есть театр, вот я бы его «поднял», — процитировала Меркачева Ефремова.

Она добавила, что предок артиста Иван Яковлев был просветителем, создал современный чувашский алфавит и перевел Библию на чувашский язык.

С 15 сентября интересы Ефремова в суде представляет адвокат Роман Филиппов. О юристе Васильеве никто не говорил до подачи апелляции — вероятно, он стал вторым защитником из Чувашии, о котором сказал Ефремов.

На сайте адвокатского бюро Russian Lawyers Company сообщается, что Филиппов получил статус адвоката в 2014 году, а общий стаж его работы в юридической сфере составляет более 15 лет. Юрист специализируется в сфере уголовного и гражданского процесса, а также является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.