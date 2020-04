Впервые в карьере: Боб Дилан возглавил чарт Billboard

Лауреат Нобелевской премии Боб Дилан впервые за всю карьеру возглавил американский чарт Billboard. Недавно музыкант вернулся с первой за восемь лет композицией «Murder Most Foul». Песня рассказывает об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Последний оригинальный студийный альбом Дилана «Tempest» вышел в 2012 году.

Отмечается, что релиз оказался в топе чарта Rock Digital Song Sales, в рамках которого учитывается количество скачиваний трека. Согласно Pitchfork, «Murder Most Foul» загрузили 10 тыс. раз в течение первой недели после релиза.

Тем не менее поклонники артиста могут возразить, что Дилан возглавлял рейтинг Billboard в 1963 и 1965 годах как автор.

В первом случае это был кавер группы Peter, Paul and Mary на его знаменитую песню «Blowin' in the Wind». Во втором речь идет о сингле «Mr. Tambourine Man», выпущенном в составе The Byrds. Последний добрался до вершины не только хит-парада Billlboard Hot 100, но и UK Singles Chart. Недавний же триумф десятикратного лауреата премии «Грэмми» — теперь уже на сто процентов только его заслуга, так как он написал и сам исполнил композицию.

Однако, чтобы хоть как-то приблизиться к достижениям своих коллег, 78-летнему Дилану придется пройти (очень) долгий путь. Так, у Мадонны за плечами 12 попаданий на первую строчку Billboard, у Рианны — 14, а Мэрайя Кэри смогла возглавить чарт целых 19 раз.

Дилан родился в 1941 году (его настоящее имя — Роберт Аллен Циммерман). Свой первый альбом «Bob Dylan» — запись разнообразных фолковых и блюзовых хитов, дополненный двумя собственными песнями — музыкант выпустил в 20 лет. В скором времени он стал кумиром движения хиппи благодаря своим «антивоенным» композициям, перешел с акустики на электрогитару и всячески экспериментировал со звучанием.

За свою карьеру исполнитель представил 38 студийных альбомов и удостоился десяти премий «Грэмми». Дилан одним из первых был включен в Зал славы рок-н-ролла (в 1988 году), туда же попали несколько его знаковых песен 1960-х («Blowin' in the Wind», «Like a Rolling Stone» и другие). В 2016 году музыкант получил Нобелевскую премию по литературе «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

В прошлом году Мартин Скорсезе показал документальный фильм «Rolling Thunder Revue» (Представление «Раскаты грома»), посвященный легендарному концертному туру Дилана 1975-1976 годов. До этого режиссер уже снимал фильм о культовом исполнителе — «Боб Дилан: Нет пути назад» в 2005 году. Лента была посвящена переломному периоду в творчестве певца, когда тот принял решение о переходе к электрическому звуку.

В 1978 году Дилан снял и сам сыграл в «Ренальдо и Клара» — четырехчасовом фильме, в который вошли кадры с концертных выступлений и интервью, а также видеозарисовки по мотивам содержания песен артиста.