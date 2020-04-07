Кино и пандемии: как «испанка» изменила Голливуд

Коронавирус может оказать на голливудскую киноиндустрию значительное влияние — подобно испанскому гриппу 1918 года, пандемия которого считается одной из наиболее массовых в истории человечества и по количеству заразившихся, и по летательным исходам. Подобное мнение выразил историк Уильям Манн в интервью Deadline. По его словам, период 1918-1926 гг. является одним из ключевых в развитии Голливуда, так как именно в его ходе «были созданы все структуры, определившие американскую киноиндустрию» на долгие годы вперед, — касались они, в частности, производства фильмов и их дистрибуции.

«Тогда американская киноиндустрия решила пойти особым путем. В тот период была создана студийная система, и началось все это как раз с пандемии 1918 года, — отметил ученый.

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— Из-за «испанки» закрылись 80-90% американских кинотеатров, продолжалось это в течение примерно двух-шести недель. В Лос-Анджелесе запрет на работу кинотеатров был введен сравнительно рано, а киностудии закрыли все производство более чем на месяц — с середины октября до конца ноября 1918-го. Первые случаи заболевания были выявлены в Лос-Анджелесе тоже в сентябре, при этом приблизительно за год пандемия унесла здесь жизни около 3 тыс. человек. Но сейчас мы уже не помним, какое значительное влияние это оказало — во многом экономическое».

Согласно Манну, от «испанки» пострадали абсолютно все субъекты американской киноиндустрии, однако наибольший урон был нанесен небольшим «семейным» кинотеатрам: «Студии понесли значительные убытки: например, Paramount за 1918-1919 гг. потеряла почти $2 млн. Пострадали и дистрибьюторы, однако наибольший экономический эффект ощутили на себе «семейные» кинотеатры. [До «испанки»] многие из них существовали от месяца к месяцу, оплачивая счета благодаря недавним кинопоказам. Когда же им пришлось закрыться, они потеряли все».

Говоря о том периоде времени и его дальнейшем влиянии на Голливуд, историк особо выделил фигуру Адольфа Цукора, основателя Paramount Pictures, сделавшего революцию в киноиндустрии по организации производства, распространению и прокату фильмов в рамках одной компании.

«Идея о контроле кинотеатров, благодаря чему можно было контролировать и всю индустрию, появилась у него задолго до пандемии. Он использовал «испанку», чтобы привести свой план в действие, — добавил эксперт. — Его поступки вывели многих людей из бизнеса, но вместе с тем создали американскую киноиндустрию — ее принципы работы на следующие 60-70 лет».

По словам Манна, именно Цукор, уроженец Австро-Венгерской империи, внес существенный вклад в вытеснение из индустрии женщин, латиноамериканцев, азиатов и темнокожих.

«Он считал, что, если уж занимается производством фильмов, должен контролировать и их распространение — как они показываются в кинотеатрах. Цукор взял под свой контроль все аспекты киноиндустрии, вытеснил независимых кинематографистов, многие из которых были женщинами. Он воспользовался пандемией, чтобы построить новую модель, которая лишила власти женщин. Не говоря уже о «цветных»: ведь тогда в Лос-Анджелесе работал ряд афроамериканских, американо-китайских и американо-мексиканских кинематографистов.

У них были собственные компании, сети дистрибуции. Однако Цукор скупил все, и они потеряли право голоса, — пояснил историк, добавив, что основатель Paramount Pictures приобретал кинотеатры за бесценок, угрожая их владельцам постройкой собственного «через дорогу». — Они были уставшими, измотанными, теряли деньги. И в итоге просто сдавались. К 1921 году Цукор стал самым крупным человеком в отрасли».

Комментируя современные волнения в индустрии, эксперт сравнил политику Цукора с действиями стриминг-платформ, становящихся все более и более активными игроками на кинорынке. Попутно он предположил, что вспышка COVID-19 окажет на Голливуд значительное влияние.

«Думаю, коронавирус может в конечном итоге оказать на индустрию значительное влияние — как и грипп 1918-1919 годов. Конечно, с определенными отличиями, однако вся структура промышленности может измениться за пару лет. Вследствие «испанки» изменилось все — продолжительность фильмов, покупка билетов, — рассказал эксперт. — При этом, когда я смотрю на потоковые сервисы, я вижу, что в основном они используют модель Цукора. Они контролируют производство и дистрибуцию, вытесняя мелких игроков из бизнеса. Но вместе с тем это очень эффективная модель».

Манн, возвращаясь к разговору об «испанке», также отметил, что карантинные меры, касающиеся кинотеатров, тогда были сняты преждевременно — и это привело к увеличению числа жертв пандемии. Одной из них едва не стала Мэри Пикфорд, легенда немого кино и обладательница «Оскара», которая заразилась гриппом, но смогла его перенести.

Согласно историку, распространению вируса по Голливуду среди прочего поспособствовало нежелание звезд носить маски — особенно это касалось мужчин, перевоплощавшихся на экране в брутальных персонажей. Главной жертвой «испанки» среди тогдашних первых лиц американского кинематографа он назвал актера Харольда Локвуда, ушедшего из жизни в возрасте 31 года.

«Его смерть шокировала индустрию, поклонники были опустошены», — констатировал историк.

В заключение эксперт признался, что ему сложно предположить, когда Голливуд вернется к нормальному функционированию. В то же время он подчеркнул, что от «испанки» индустрия оправлялась не менее года.

Вспышка испанского гриппа (такое название он получил по той причине, что Испания не участвовала в Первой мировой войне и первой из европейских стран публично объявила о пандемии заболевания, не имея военной цензуры) датируется началом 1918-го — концом 1920 года. По некоторым данным, «испанка» унесла жизни 17-50 млн человек, тогда как переболели ей в общей сложности 500 млн.

COVID-19 впервые был обнаружен в конце 2019 года в Китае. На момент написания статьи в мире зафиксировано более 1,36 млн случаев заражения коронавирусом при более чем 76 тыс. летальных исходов и более 293 тыс. выздоровевших.