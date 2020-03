Умер создатель комикса про Астерикса

В Париже иллюстратор Альбер Удерзо скончался во сне от сердечного приступа, передает Variety. Ему было 92 года. 60 лет назад художник вместе с писателем Рене Госинни создал комикс про приключения Астерикса.

«Альберт Удерзо умер во сне в своем доме в Нейи от сердечного приступа, не имеющего отношения к коронавирусу. Он тяжело болел в течение нескольких последних недель», — сообщил зять Удерзо Бернар де Шуази.

Впервые комикс об Астериксе был опубликован в журнале Pilote в 1959 году. Его главный персонаж — бесстрашный галл, представитель племени Древней Франции — вместе с силачом Обеликсом воюет с римскими завоевателями. Рассказ настолько понравился читателям, что уже через два года вышел в свет первый отдельный сборник «Галл по имени Астерикс», который вошел в список величайших книг XX века.

Удерзо в интервью признавался, что поначалу между ним и Госинни возникли разногласия. Иллюстратор видел галльского воина таким, каким его изображали учебники — крепким, а главное — высоким. В итоге победил карлик, но Удерзо не отчаивался и придумал в подмогу главному персонажу большого, но не сильно сообразительного друга Обеликса.

«Поначалу Рене отказывался от спутника главного героя, будь то человек или животное. Тогда это было чуть ли не обязательным условием, а он хотел полностью перечеркнуть устоявшиеся стереотипы», — рассказывал Удерзо.

В общей сложности вышло более 38 серий комикса, которые были переведены на сотни языков и проданы по всему миру. Помимо «Приключений Астерикса», Удерзо и Госинни придумали «Корабль» («L'Indien»), а также «Бенджамин и Бенджамин» («Benjamin et Benjamine»). Несмотря на смерть Госинни в 1977 году, Удерзо продолжил создавать, но уже в одиночку.

В 2011 году Удерзо передал право создавать новые комиксы писателю Жану-Иву Ферри и художнику Дидье Конраду. Свою «отставку» он прервал лишь один раз — в 2015 году художник вернулся, чтобы посвятить финальный альбом карикатуристам из журнала Charlie Hebdo.

7 января 2015 года неизвестные открыли стрельбу в здании редакции журнала в Париже. В результате террористической атаки погибли 12 человек, в том числе 8 журналистов. На обложке комикса Астерикс стоит с поднятым в воздухом кулаком и восклицает: «Я — Шарли» (слоган в защиту свободы слова — прим. «Газета.Ru»).

Последний комикс про Астерикса вышел в прошлом году, в честь его 60-летней годовщины. По мотивам приключений были сняты художественные и мультипликационные фильмы. Так, лента «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» заработала в мировом прокате более $111 млн.

Удерзо родился в апреле 1927 года в Северной Франции в семье итальянских иммигрантов. Свою карьеру он начал в качестве иллюстратора детского журнала. Его наставником был Эдмонд Кальво, автор книги «Зверь мертв — Мировая война животных» («The Beast is Dead — The World War of Animals»).