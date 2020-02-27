Затаскал по судам: Джонни Депп пошел войной на британцев

Голливудский актер Джонни Депп появился в Верховном суде Англии на предварительном слушании по делу о клевете против известного британского таблоида The Sun, пишет Mirror.

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В 2018 году актер подал в суд на издательство News Group Newspapers и колумниста Дэна Вуттона за статью под заголовком: «Как Дж.К. Роулинг может быть «по-настоящему счастливой», утвердив мужа-садиста Джонни Деппа на роль в фильме «Фантастические твари и где они обитают?». Согласно сведениям СМИ, Депп намерен отсудить у британских журналистов £200 тыс.

Во время слушания адвокат звезды «Пиратов Карибского моря» Дэвид Шерборн отметил, что ранее закрытое дело о домашнем насилии было «очень необычным», поскольку только обвинения актрисы Эмбер Херд в отношении ее бывшего мужа были «широко освещены в средствах массовой информации». Безапелляционный обвинительный тон опубликованных материалов не оставил шансов актеру доказать свою невиновность и сохранить репутацию. Впоследствии это отразилось на карьере и заработках Деппа, поскольку в киноиндустрии для него больше нет работы.

По словам Шерборна, десятидневный процесс начнется 23 марта и будет включать «диаметрально противоположные» свидетельские показания.

«Существует большой контраст между версией событий, которую представила госпожа Херд, и версией, представленной господином Деппом, — сказал юрист. — Это «черное и белое». Одна сторона лжет, а другая говорит правду. Для нас очевидно, что лжет мисс Херд. Мистер Депп на 100% уверен в этом».

Адвокат отметил в суде, что обвинения Херд датируются ранней стадией отношений пары — в 2013 году, тогда как их свадьба состоялась в 2015 году. Кроме того, он сослался на недавно всплывшую аудиозапись, в которой актриса обсуждает физическое насилие в отношении бывшего мужа. По словам Шерборна, запись «демонстрирует, что она была не жертвой домашнего насилия, а, скорее, агрессором». Он также напомнил слова Херд о том, что никто не поверит Деппу, если он объявит себя жертвой домашнего насилия.

Сообщается, что на предстоящем судебном процессе будут присутствовать или появляться по видеосвязи ряд свидетелей, которые оставят свои показания в поддержку обеих сторон.

Напомним, что актер возбудил отдельное разбирательство против бывшей супруги в США по делу о клевете.

«Мистер Депп вновь поднял эту историю, чтобы оправдать свою репутацию за счет госпожи Херд, которая была защищена запретительным ордером против него в США. Сегодня судебная команда господина Деппа занимается обвинением жертвы», — заявила британский адвокат Херд Дженнифер Робинсон в ответ на обвинения актера.

Отношения голливудских звезд завязались в 2011 году на съемочной площадке комедии «Ромовый дневник». Пара заключила брак в Лос-Анджелесе в феврале 2015 года. Однако уже в мае следующего года актриса обвинила супруга в жестоком обращении. В 2017 году паре удалось урегулировать развод без суда. Депп выплатил Херд $7 млн, актриса, согласно договору, пожертвовала эту сумму на благотворительность.

Бывшие супруги подписали соглашения о неразглашении, запрещающие им публично обсуждать свои отношения. В совместном заявлении они подчеркнули, что их отношения были «чрезвычайно страстными и порой нестабильными, но всегда связанными любовью». Ни одна из сторон не выдвинула обвинений в финансовой выгоде.