В день влюбленных: «Лед 2» с Петровым вне конкуренции

Лидером российского проката по итогам 13-16 февраля, согласно предварительным прогнозам, станет премьера «Лед 2». Предварительные продажи спортивной драмы Жоры Крыжовникова перевалили уже за 35 млн рублей (для сравнения: два года назад продажи первой части составили 18,32 млн). На старте (удачно попавшему под День святого Валентина) сиквелу любовной истории фигуристки и хоккеиста, которые мечтают завести ребенка, прогнозируют грандиозные 600 млн рублей. В главных ролях по традиции Аглая Тарасова и Александр Петров.

На второй строчке с результатом в 225 млн рублей расположится новый фильм Гая Ричи «Джентльмены». В ней постановщик буквально вернулся к истокам, представив зрителям историю наркоторговца, чьей сделке по продаже бизнеса миллиардерам из Оклахомы решила помешать группа неизвестных. Главные роли исполнили Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Хью Грант.

Новинка минувшей недели — блокбастер «Хищные птицы»: Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес и Юэном Макгрегором — спустится с первой на третью строчку. На вторых выходных основанная на комиксах DC лента постановщицы Кэти Янь пополнит кассу в России еще на 82 млн рублей.

В первую пятерку лидеров попадет один из претендентов на победу в главной номинации «Оскара-2020» — фильм Сэма Мендеса «1917» о Первой мировой войне. Ему прогнозируют результат на уровне 37 млн рублей. Несмотря на то что «1917» пролетела в престижных категориях премии, картина первенствовала в номинациях «Лучшая операторская работа», «Лучший звук» и «Лучшие визуальные эффекты».

Сохранит за собой пятое место драма «Маленькие женщины» Греты Гервиг, также участницы прошедшей оскаровской гонки. Картина, в которой сыграли Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Элайза Сканлен, Лора Дерн, Тимоти Шаламе и Боб Оденкерк, заработает в свой третий уикенд приблизительно 30 млн рублей.

Следом разместится комедия «Холоп», которая ранее стала самым кассовым российским фильмом в истории: лента Клима Шипенко (для которого, учитывая еще и премьеру «Текста», 2019-й оказался сверхуспешным с профессиональной точки зрения), стартовавшая в отечественных кинотеатрах еще декабре прошлого года, соберет на седьмом уикенде 30 млн рублей.

Седьмым, согласно аналитикам, финиширует комедийный боевик «Плохие парни навсегда». Четвертые выходные в России принесут проекту, главные роли в котором исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс, в районе 26 млн рублей.

Лишь на восьмой строчке с 25 млн рублей окажется премьера недели — фильм Джея Роуча «Скандал», отметившийся на прошедшей церемонии вручения «Оскара» победой в категории «Лучший грим и прически». В центре сюжета картины с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби в главных ролях — обвинения со стороны сотрудниц телеканала Fox генерального директора Роджера Айлза в сексуальных домогательствах. Шарлиз Терон, сыгравшая журналистку Мегин Келли, также выступила в качестве продюсера ленты.