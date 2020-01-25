Идеальная трасса: путь к «Оскару» режиссера «Ford против Ferrari»

Режиссерский путь Джеймса Мэнголда — пример удачной и последовательной карьеры в американской киноиндустрии: начал с признания на независимой сцене, запустил карьеру Лив Тайлер, завоевал по «Оскару» для Анджелины Джоли и Риз Уизерспун, снял прорывной фильм киновселенной Людей Икс и вот, наконец, его фильм «Ford против Ferrari» номинировали на главную награду американской киноакадемии.

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Сценарий к своему дебюту «Толстяку» Мэнголд написал на кинокурсах, которые вел Милош Форман. По собственному признанию, ему хотелось снять «немой фильм со звуком». Несмотря на скромные производственные мощности независимого кино, Мэнголду удалось заполучить в свой фильм звезду классического Голливуда Шелли Винтерс, молодую Лив Тайлер, для которой это стало первой заметной работой в кино, а также вокалистку Blondie Дебби Харри. За режиссуру «Толстяк» был награжден на фестивале «Сандэнс» — главном в США смотре независимого кино.

close Кадр из фильма «Толстяк» (1995) Кадр из фильма «Толстяк» (1995) Available Light

После успеха «Толстяка» кинокомпания Miramax доверила Мэнголду режиссерскую должность на проекте «Полицейские», который должен был стать площадкой для демонстрации возможностей Сильвестра Сталлоне как серьезного драматического актера. Однако несмотря на суперзвездное окружение – в фильме сыграли Харви Кейтель, Рэй Лиотта и Роберт Де Ниро — на критиков и зрителей способности героя боевиков произвести большого впечатления не смогли.

Тем не менее, «Полицейским» удалось хорошо показать себя в прокате, и следующим фильмом Мэнголда стала куда более личная «Прерванная жизнь» 1999 года. Сценарий фильма о девушке, попавшей в психиатрическую клинику после попытки самоубийства в середине шестидесятых, был явно написан под влиянием Формана и его хита «Пролетая над кукушкиным гнездом», где вместо мужского отделения в фокусе оказались девушки. В главных ролях снялись Вайнона Райдер и Анджелина Джоли, которая получила за свою работу «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

close Кадр из фильма «Прерванная жизнь» (1999) Кадр из фильма «Прерванная жизнь» (1999) Columbia Pictures Corporation

В новое тысячелетие Мэнголд вошел с романтической комедией «Кейт и Лео» о герцоге Олбани, попавшем из XIX века в Нью-Йорк 2001 года. Для Хью Джекмана, исполнившего главную роль, она принесла первую номинацию на «Золотой глобус», а также стала первым опытом совместной работы с режиссером, с которым им еще предстоит плотно посотрудничать в будущем, через 12 лет.

Тема психических расстройств вновь проявила себя в триллере «Идентификация» с отчетливым привкусом слэшера. Сложноустроенный фильм со множеством флешбеков и неожиданных сюжетных поворотов в духе Шьямалана встал в строй мрачных фильмов с «рвущей шаблон» концовкой и стал очередным кассовым успехом Мэнголда.

«Золотой глобус» за лучший фильм принесла ему биография о легенде кантри Джонни Кэше. Его возлюбленную Джун Картер сыграла Риз Уизерспун, получившая за свою роль «Оскар», а продюсеры обратили внимание, что Мэнголду как постановщику хорошо далась «корневая» американская эстетика, и разглядели в нем потенциал режиссера вестернов.

close Кадр из фильма «Переступить черту» (2005) Кадр из фильма «Переступить черту» (2005) Catfish Productions

Первым фильмом, полностью выполненным в новом для Мэнголда жанре, стал ремейк классического вестерна 1957 года «Поезд на Юму». Главные роли в нем исполнили Кристиан Бейл (с которым Мэнголду доведется работать снова, как и с Хью Джекманом, спустя 12 лет) и Рассел Кроу, а сам фильм из размеренной и созерцательной притчи превратился в настоящий боевик, несмотря на сохраненный близко к оригиналу текст.

Боевик на современном материале, правда комедийный, Мэнголд снял спустя три года — в 2010 году на экраны вышел фильм «Рыцарь и день» с Томом Крузом и Камерон Диас. Неожиданно свежо снятый и совершенно легкомысленный пародийный сюжет об эксцентричном агенте ЦРУ был явно большим риском на американском кинорынке, традиционно скептичным по отношению к жанровым гибридам и экспериментам, однако при бюджете в $117 млн ему удалось принести своим создателям $261 млн.

В 2013 году Мэнголду, не имеющему за спиной ни одного провала, доверили снимать один из фильмов супергеройской линейки Людей Икс «Росомаха: Бессмертный». На съемках, которые проходили в Японии, он вновь встретился с Хью Джекманом, а сам фильм щеголял приемами из «тямбары» — японского самурайского жанра, в ХХ веке позаимствовавшего многие приемы из вестернов.

Вышедший на экраны через четыре года сиквел «Логан» стал революцией в мире супергеройского кино — согласившись на «взрослый» рейтинг, продюсеры развязали Мэнголду руки как постановщику и сценаристу. Результатом стал самый жесткий фильм по комиксам Marvel как с точки зрения насилия, так и с точки зрения глубины персонажей — в «Логане» чудесным образом сошлись две главные линии в фильмографии режиссера: вестерны и человеческая психика. Через два года этот опыт повторит «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.

close Кадр из фильма «Логан» (2017) Кадр из фильма «Логан» (2017) 20th Century Fox Film Corporation

После того как Мэнголд показал, что может справляться с проектами любого бюджета и сложности, компания 20th Century Fox доверила ему съемки своего претендента на «Оскара» этого года — гоночной драмы «Ford против Ferrari» о противостоянии двух автомобильных компаний и о дружбе автогонщиков, разработавших первую скоростную модель марки Ford.

close Кадр из фильма «Ford против Ferrari» (2019) Кадр из фильма «Ford против Ferrari» (2019) 20th Century Fox Film Corporation

Однако несмотря на впечатляющую работу Мэнголда, а также отличную актерскую игру Кристиана Бейла и Мэтта Деймона, номинация «Ford против Ferrari», скорее всего, все же окажется лишь «голом престижа» и еще одной ступенькой в ладной и логичной карьере режиссера.