«Ушла легенда и эпоха»: умер Марис Янсонс

Советский и российский дирижер Марис Янсонс скончался на 77-м году жизни в Санкт-Петербурге. Печальную новость сообщил народный артист России Денис Мацуев через свою страницу в соцсети. Пианист назвал Янсонса «легендой» и «одним из самых гениальных и добрых людей на свете», а также отметил, что вместе с ним ушла эпоха.

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«Мы должны были с ним через час сегодня выходить на сцену Мюзикферайна и играть с Венским филармоническим оркестром. Новость, конечно, невозможно ни комментировать, ни осознать, абсолютно в это не верится. Через 40 минут у нас концерт. Мы с оркестром приняли решение, что откроем его не концертом Чайковского, а любимым произведением дорогого маэстро — этюдом-картиной Рахманинова ля-минор «Море и чайки», — написал Мацуев.

По данным петербургского издания 78.ru, народный артист РСФСР ушел из жизни в ночь на 1 декабря в своей квартире. Согласно предварительной информации, смерть произошла из-за острой сердечной недостаточности.

Глубокие соболезнования в связи со смертью легендарного дирижера выразил Александр Беглов. В его пресс-службе сообщили, что губернатор Санкт-Петербурга считает артиста блестящим интерпретатором, прославившим музыкальное искусство Ленинграда-Петербурга во всем мире.

«Маэстро Янсонсу рукоплескали лучшие залы Европы, он был удостоен высших наград музыкального сообщества. Но самым дорогим для Мариса Арвидовича всегда оставалось признание любимого города, который дарил ему вдохновение и радость творчества», — говорится в сообщении Беглова.

Губернатор также напомнил, что Янсонс на протяжении всей жизни оставался верен Петербургу: он руководил симфоническим оркестром государственной филармонии, работал преподавателем в консерватории и воспитал многих достойных последователей.

Народный артист РСФСР Марис Янсонс родился в Риге в семье знаменитого советского дирижера Арвида Янсонса и оперной певицы Ираиды. В 1956-м семья Янсонса переехала в Ленинград, где он окончил специальную музыкальную школу и поступил в Ленинградскую государственную консерваторию в классы фортепиано и дирижирования Николая Рабиновича. Получив престижное образование, музыкант на протяжении нескольких лет совершенствовал свои навыки в Вене у Ханса Сваровски и в Зальцбурге у Герберта фон Караяна.

Одержав победу на специальном конкурсе дирижеров в Берлине, в 1971 году Янсонс получил предложение стать ассистентом Караяна, но советские власти не позволили музыканту работать с австрийским дирижером. Поэтому он вернулся домой и два года спустя стал ассистентом дирижера оркестра Ленинградской филармонии.

К 1980 году Янсонс был назначен музыкальным руководителем оркестра Филармонии Осло. Работая с коллективом, в котором состояли до 2000 человек, музыкант довел его уровень до мировых стандартов. Во главе с Янсонсом этот оркестр выходил на сцену в Карнеги-холле в Нью-Йорке, выступал на Зальцбургском фестивале, в Токио и многих других городах. При Янсонсе оркестр обзавелся большим количеством записей сочинений самых выдающихся композиторов России и Европы, включая все симфонии Петра Чайковского.

Также дирижер работал с такими оркестрами, как Чикагский, Концертгебау, Берлинский, Кливлендский, Питтсбургский и Латвийский. В середине 1990-х Янсонс начал сотрудничать с Венским филармоническим оркестром, где дирижировал Новогодними концертами в 2006, 2012 и 2016 годах. Основу репертуара Янсонса составляли произведения композиторов XIX-XX веков, включая Сергея Рахманинова, Гектора Берлиоза, Густава Малера и Яна Сибелиуса.

За выдающиеся заслуги музыкант был признан Кавалером Звезды Королевского ордена «За заслуги» в Норвегии, Народным артистом РСФСР, Почетным членом Королевской Академии музыки в Лондоне и Почетным членом Общества друзей музыки в Вене. Также он был награжден такими наградами, как «Грэмми» (за исполнение Тринадцатой симфонии Шостаковича), почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» и премия Эрнста фон Сименса, которую называют «Нобелевской премией для музыкантов».