«Ушла легенда и эпоха»: умер Марис Янсонс

View this post on Instagram

Ушёл один из самых гениальных и добрых людей на свете. Марис Янсонс. Ушла эпоха, ушла легенда. Мы должны были с ним через час сегодня выходить на сцену Мюзикферайна и играть с Венским филармоническим оркестром. Новость, конечно, невозможно ни комментировать, ни осознать, абсолютно в это не верится. Через 40 минут у нас концерт. Мы с оркестром приняли решение, что откроем его не концертом Чайковского, а любимым произведением дорогого маэстро – этюдом-картиной Рахманинова ля-минор «Море и чайки». One of the most kind and genius people in the world's passed away today. Mariss Jansons. The whole epoch, real legend. We were to go to Musikverein's stage in 40 minutes today with Vienna Philharmonic orchestra. I cannot comment or grasp this news. Orchestra and I decided to start our concert not with Tchaikovsky piano concert, but with Etude-Tableaux by Rachmaninoff "Sea and seagulls", maestro Janson's the most favourite work. @viennaphilharmonic @musikverein.wien #marissjansons