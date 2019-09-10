«Вам какое дело?»: Максакова отчитала зевак у могилы Целиковской

Заслуженный артист России Станислав Садальский поделился в инстаграме историей, которая произошла на могиле советской актрисы Людмилы Целиковской 8 сентября. В день столетия со дня рождения кинодивы на Новодевичье кладбище пришла ее тезка, народная артистка России Людмила Максакова, и отчитала зевак за навязчивость.

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«Артистка была в жемчужно-сером брючном костюме, с внушительными, но скромными украшениями и в затемненных очках, — написал Садальский под фотографиями Максаковой, — У них было много общего: обе из Астрахани и обе — Людмилы Васильевны».

Несмотря на большую разницу в возрасте артистки были хорошими подругами, что вызвало много вопросов у прохожих. Многие подходили к Максаковой и спрашивали о ее личном общении с актрисой, скончавшейся в 1992 году.

«Вам-то какое дело?!» — не выдержала Максакова.

Также Садальский отметил, что в этот день на кладбище приходили родственники и близкие друзья Целиковской, а сам он смог приехать туда только поздно вечером.

Ранее дочь Максаковой заявила, что появилась на свет благодаря отцу — немецкому предпринимателю Петеру Андреасу Игенбергсу, настоявшему на рождении дочери.

«Мой папа — это фактически мое главное и основное воспоминание детства вообще. Потому что папа очень хотел, чтобы я родилась. Папа взял на себя все бремя забот.

Мама, она мучилась с первым ребенком: жили в Советском Союзе, тяжелые роды, сложные отношения с предыдущим супругом и так далее. Она очень не хотела второй раз. Папа ее уговаривал, был готов абсолютно на все», — рассказала оперная певица Мария Максакова в рамках интервью ютьюб-каналу «СЭЛФИ».

По словам дочери народной артистки России, ее родители даже составили специальный договор, который якобы «озолотил» актрису.

«Это была покупка дорогой ценой, я вам скажу. Там было расписано все до моих 16-ти лет — все, что она хочет. В случае с моим рождением — я ее озолотила своим появлением», — заявила она.

Согласно Максаковой-младшей, благодаря браку с богатым иностранцем ее мать планировала решить большинство своих проблем.

«Уровень ее таланта был выше, чем у ее современниц. И действительно ей завидовали из-за него, за внешность, из-за голоса, бабушка знаменитая. Она начала их всех прикармливать. Эффект произошел абсолютно обратный», — отметила певица.

В заключение она заявила, что не хочет повторять ошибок матери: «Это разрушило всю ее концепцию. Она возненавидела папу, который ей все это дал. Ее не снимали 10 лет. На ней стояла черная метка. В итоге получилось, что она за сытую жизнь отдала свой талант. Она не получила своего признания вовремя».

В марте 2017 года в Киеве был убит экс-супруг Марии Максаковой, депутат Госдумы России Денис Вороненков. После трагедии мать погибшего обвинила певицу в пристрастии к алкоголю и употреблении запрещенных веществ. Об этом она заявила в эфире программы «На самом деле» на Первом канале. По мнению родственницы политика, Максакова оказывает негативное влияние на дочь Вороненкова от первого брака Екатерину. Мать экс-депутата и ее адвокат также заявили, что сравнительно недавно женщину якобы даже пытались выкрасть из реабилитационного центра, где она проходила курс лечения от депрессии и зависимости.

«Эти полтора года, которые Катя провела рядом с Марией Петровной, дали о себе знать. Мария Петровна тоже из тех людей, которые не чураются употреблять и крепкие напитки, и другие вещества. У девочки было желание присутствовать в той семье в Киеве, с другой стороны, она очень помогала с точки зрения получения наследственной массы. Она была ей полезна. Марии Петровне было очень удобно, что Катя пребывает в таком состоянии. Я не врач, и я не могу сказать, о каких веществах шла речь. Но проблемы со здоровьем усилились, когда она поселилась в квартире Максаковой. Бабушка это подтвердит», — заявила юрист.

В свою очередь, Максакова опровергла обвинения, заявив в интервью украинскому телеканалу «112 Украина», что матери ее покойного мужа якобы «заплатили за участие в передаче».