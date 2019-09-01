«Уязвимый и поникший человек»: «Джокеру» пророчат «Оскар»

В субботу, 31 августа, в рамках основного конкурса 76-го Венецианского кинофестиваля показали премьеру предстоящего фильма «Джокер» Тодда Филлипса. Картина получила положительные отзывы критиков. Особой похвалы удостоился исполнитель главной роли Хоакин Феникс.

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«Он похудел настолько, что видно, как выпирают его ребра и лопатки. Худоба так сильно подчеркивает его выразительную сущность: черные брови и желтоватые щеки, погрязшие во мраке <...>, — пишет Variety.

— Казалось бы, Феникс играет свихнувшегося гика, и все же он настолько его контролирует, что гипнотизирует».

Феникс исполнил роль Артура Флека — главного противника Бэтмена. Согласно сюжету, он приезжает в Готэм, чтобы позаботиться о матери и стать популярным комиком в телешоу. Однако все считают его неудачником, из-за чего ему приходится терпеть насмешки и издевательства. Постепенно герой сходит с ума, становится преступником и просит называть его Джокером.

Помимо блистательной игры Феникса, критики оценили режиссерскую задумку Филлипса. Известно, что это первый фильм, полностью сконцентрированный на истории Джокера. До этого суперзлодей чаще всего появлялся в кино только как главный враг Бэтмена.

«Мы только что придумали нашу собственную версию о том, откуда взялся такой парень как Джокер. Вот что мне было интересно. Мы даже не делаем Джокера, это история о том, как стать Джокером», — рассказывал Филлипс в интервью Empire.

Кроме того, в отличие от более привычных фильмов DC, это не развлекательная картина, а драма о несправедливости и судьбе «уязвимого и поникшего человека».

«Режиссера Тодда Филлипса и его соавтора Скотта Сильвера интересуют умственные, моральные, эмоциональные и физические особенности человека, ставшего Джокером — отмечает Empire. — Это история для всех нас, чтобы мы не забывали о том, как становятся злодеями».

«Если вы ждете от нового «Джокера» костюмированных персонажей, которые периодически шутят между действиями, то вам следует задуматься. Филлипс перенес красочный мир комиксов на грязные улицы конца 70-х. Поверьте, вы никогда не видели подобный фильм DC, и я не уверен, что нам еще посчастливится увидеть однажды такое», — подчеркивает Collider.

По мнению критиков Time, лента затрагивает важные политические и социальные проблемы. «Незадолго до своей жестокой и пронзительной тирады Джокер произносит: «Все просто кричат друг на друга. Никто больше не является гражданином». Разве вы не чувствуете себя так же, как и он, в эти сложные времена?»

Сам Филлипс, в свою очередь, опроверг, что его фильм является политизированным. В то же время в нем есть явная социальная подоплека: главный герой своими действиями провоцирует настоящую классовую борьбу и протесты между бедными и богатыми.

В комиксах и предыдущих экранных адаптациях у Джокера отсутствует каноничная история происхождения и настоящего имени. В сольном фильме его назвали Артуром Флеком. Этот факт был известен довольно давно, однако только после выхода тизер-трейлера многие обратили внимание на то, что это может быть отсылкой к актеру Бену Аффлеку (А. Флек — Аффлек), который играл Бэтмена в последних картинах DC.

По некоторым данным, при работе над «Джокером» создатели вдохновлялись в том числе комиксом Алана Мура и художника Брайана Болланда «Бэтмен: Убийственная шутка», появившемся в 1988 году. В обоих случаях Клоун-Принц до своего преображения был неудачливым стендап-комиком, который сошел с ума после череды трагических событий.

Сам Филлипс назвал свою картину «историей происхождения любимого персонажа без определенного происхождения». «У нас не было никаких ограничений, никакой истории, которой мы должны были придерживаться. Но мы решили сохранить канонические элементы и поместили действие в воображаемый город Готэм конца 1970-х — начала 1980-х годов», — пояснил режиссер в ходе пресс-конференции.

В российский прокат картина выйдет 3 октября. Главные роли в «Джокере», помимо Феникса, исполнили Роберт Де Ниро, Марк Мэрон и Брайан Тайри Генри.