«99 истин и одна ложь»: Мазин о вымысле в «Чернобыле»

Создатель и сценарист мини-сериала «Чернобыль» Крэйг Мазин прокомментировал использование в сюжете драмы недостоверных фактов. В качестве реакции на критику за искажение реальности он написал объяснение в колонке The Hollywood Reporter. По мнению Мазина, каждый документалист, фотограф и режиссер основанных на реальных событиях проектов размышлял над тем, как преподнести правду, чтобы люди ее слушали.

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«Я не хотел оскорблять правду. Я взял на себя обязательство быть настолько точным, насколько это возможно, — написал 19-кратный номинант на телевизионную премию «Эмми».

— Я невероятно горжусь тем, насколько правдивым является наш сериал. То, что вы увидели в нем, действительно очень близко к реальным событиям трагедии. Но что лучше: сказать 100 истин, которые останутся без внимания, или 99 истин и одну ложь, которые будут услышаны?

Он попросил зрителей учесть, что перед создателями шоу стояла задача уместить события двух лет в пять часов экранного времени, из-за чего и было решено частично отступить от реальной последовательности.

«Когда сценаристы пишут историю, они выбирают, что изобразить, а что исключить. Выбирая перспективу, они придумывают разговоры и сцены, которых нет в архивных записях, фокусируя события через тематическую линзу», — рассказал Крэйг.

Согласно доводам сценариста, человеческий мозг воспринимает информацию с невероятной скоростью, и ему необходимы яркие моменты, за которые можно «зацепиться».

«Мы должны превратить сложность реальности в повествование, чтобы люди могли инстинктивно обрабатывать информацию. Наш мозг так быстро воспринимает данные, что мы обычно не осознаем, что это произошло. Совокупность фактов поражает нашу лобную долю, как осколки битого стекла, и наши умы пытаются склеить их вместе», — объяснил Крэйг.

Для того, чтобы сохранить внимание зрителя и прочнее «склеить» факты сценаристам необходимо использовать художественный вымысел. Так произошло с персонажем Джареда Харриса — химиком Валерием Легасовым, который проводит большую часть финального эпизода «Чернобыля», свидетельствуя на показательном процессе. На самом деле он там не присутствовал.

«Если бы я отказался от этого героя в последнем эпизоде ​​и представил кого-то совершенно нового, кому вообще это было бы интересно?» — спросил сценарист.

Героини Эмили Уотсон Ульяны Хомюк и вовсе не существовало — в ее образе создатели сериала объединили черты всех ученых-ядерщиков, приехавших в Припять после трагедии.

«Художественный выбор — это решение отступить от реальной хроники, чтобы иметь возможность рассказать историю. Потому что мы вмещаем два года истории в пять часов экранного времени. Например, мы сознательно изменили время, когда разбился вертолет, иначе это выпадало из нашего рассказа, — заявил он. — Я специально записал подкаст, который можно посмотреть после сериала, чтобы объяснить, что именно и зачем было изменено. Я считаю это важным, здесь у меня нет никаких тайн».

Он также прокомментировал наличие в сериале сцены с голыми шахтерами, признавшись, что позаимствовал этот момент из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

«Вокруг Чернобыля есть очень много противоречивых нарративов. Например, относительно шахтеров. В «Чернобыльской молитве» есть упоминание о шахтерах, которые раздеваются догола. Я взял это оттуда. Другие люди говорят, что такого не могло быть. Но это просто разные взгляды, точнее — разные воспоминания. Суть в том, что я этого не придумывал, я бы такого не придумал», — продолжил сценарист.

Согласно Мазину, в сериале действительно есть некоторые «ошибки», однако создатели шоу приложили все усилия, чтобы их в большинстве своем не допускать.

Пятисерийный «Чернобыль» вышел на американском канале HBO минувшей весной. Шоу мгновенно добилось высокой популярности и стало лидером рейтингов лучших сериалов в истории.