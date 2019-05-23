Брак ради пиара? Потап и Настя Каменских поженились

Популярные украинские музыканты Анастасия Каменских и Алексей Потапенко, известный под псевдонимом Потап, сыграли свадьбу. Артисты выступали дуэтом на протяжении 13 лет, и все это время вызывали подозрения по поводу своих отношений. В мае 2019 года знакомый пары подтвердил правдивость этих слухов в комментарии изданию «Страна».

«Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать «горько!». Свадьба состоится в Киеве, а после — молодожены улетают в медовый месяц», — рассказал изданию один из приглашенных на мероприятие гостей.

Накануне дня бракосочетания Потап развеял сомнения поклонников, опубликовав на своем Youtube-канале клип на песню «Константа», посвященную Каменских. В подписи к ролику продюсер и композитор рассказал о своих отношениях с коллегой.

«Многие спрашивают, почему мы так долго все скрывали, и здесь есть ответы на все вопросы. Это особое произведение, самая честная вещь, которую я когда-либо писал. Я не назвал бы это песней, треком, синглом, хоть это и станет частью нового альбома ПТП.

Это мои чувства, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном — о союзе наших галактик, о нашей любви», — признался Потап.

В день свадьбы Каменских опубликовала в инстаграме фотографию, на которой она обнимает Потапа. Певица на снимке одета в белое платье с глубоким декольте, а ее возлюбленный — в строгий черный костюм с бабочкой.

«Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!» — объявила Каменских.



Впервые Потап проговорился об отношениях с певицей в феврале этого года на съемках шоу «Лига Смеха». Тогда он дал утвердительный ответ на прямой вопрос «Мутишь с Настей Каменских?».

В 2016 году артист развелся с супругой и сопродюсером Ириной Горовой, после чего в соцсетях начали появляться его фотографии в компании Каменских на совместном отдыхе.

Впервые Горовая прокомментировала расторжение 15-летнего брака с Потапом в середине апреля.

«Когда раночка открыта, какая бы она ни была большая или маленькая, когда появляются третьи лица в этом всем, правда они могут изменить ход событий. Все-таки есть вещи, которые не хочется читать. Есть вещи, которые не хочется выносить. У нас есть дети, есть партнеры, есть какие-то истории», — цитирует ее «ТСН».

В марте этого года Горовая и Потап приняли участие в совместной фотосессии и рассказали, что после развода сохраняют дружеские отношения.

«В момент, когда мы приняли решение о разводе, четко понимали, что это не коснется общего дела. Мы не только ничего не разрушили, а даже увеличили компанию! Продолжаем успешно коммуницировать как совладельцы, а бизнес растет и развивается», — приводит слова Горовой JetSetter.

Потап также заявил, что общее прошлое помогает бывшим супругам в ведении общего бизнеса.

«Общее прошлое, наша дружба и взаимосвязи только помогают бизнесу и избавляют нас от траты времени на лишние недоразумения и споры. Мы давно нашли точки, в которых совпадает видение. Наши головы повернуты в одном направлении — направлении развития, расширения, увеличения оборотов и построения большого дела», — сказал артист.

В браке с Горовой у него родился сын Андрей, которому сейчас 11 лет. По словам Потапа, мальчик занимается боксом и ведет активный образ жизни.