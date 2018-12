Угодила мужу: новые песни Бейонсе утекли в сеть

Новый альбом «Have Your Way» американской певицы и обладательницы премии «Грэмми» Бейонсе незаконно попал в сеть, сообщает издание The Hollywood Reporter.

По данным СМИ, релиз был выложен на музыкальных стриминговых сервисах Apple Music and Spotify под именем «Queen Carter» (Картер — фамилия ее супруга Джей Зи). Подчеркивается, что к полуночи альбом был удален.

Кроме того, из сети была изъята еще одна новая пластинка певицы, которая носила название «Back Up, Rewind». Как сообщает издание, релизы содержали в себе как старые, так и новые композиции, включая «After All Is Said and Done,» «Hey Goldmember,» Twerk,» «Black Culture» и «Keep Giving Your Love to Me.»

За последнее время Бейонсе стала второй из исполнителей, чья музыка попала в сеть незаконным путем. Ранее на платформе Spotify появился альбом «Comethru» американской соул-певицы SZA.

Пластинка под названием «Sister Solana» состояла из девяти неизданных песен, в числе которых коллаборация с Кендриком Ламаром. По словам самой артистки, композиции были написаны еще в 2015 году.

«Это наработки 2015 года. Ничего нового», — заявила она.

В 2016 году Бейонсе выпустила шестой студийный альбом «Lemonade», ставший одним из самых обсуждаемых событий года. Кроме того, релиз был сопровожден часовым одноименным фильмом, премьера которого состоялась на телеканале HBO

Одной из центральных тем пластинки стала измена супруга певицы Джей Зи. Слухи о том, что в семье Картер все не так гладко ходили в СМИ на протяжении нескольких лет. Так, музыканту приписывали роман с Рианной и Ритой Орой.

В 2014 году в сеть просочилось видео с камеры наблюдения, в котором сестра Бейонсе, певица Соланж напала с кулаками на Джей Зи. Инцидент произошел в лифте отеля после Метрополитен бала.

В ролике Соланж изо всех сил бьет музыканта (в ход идут даже туфли и сумка) и что-то кричит, однако из-за того, что видеозапись была снята без звука, понять, что именно, было невозможно. При этом Бейонсе все это время безучастно наблюдала за ссорой.

Тогда в прессе предположили, что одной из причин конфликта могла стать измена Джей Зи, а Соланж в этом случае лишь попыталась вступиться за родную сестру. Однако позднее музыканты все же сделали официальное заявление по поводу неприятной ситуации: «В результате обнародования записи с камер видеонаблюдения от понедельника, 5 мая, возникло очень много слухов о том, что стало причиной злополучного инцидента. Но главное то, что наша семья справилась с этим. Джей и Соланж осознают свою долю ответственности в том, что произошло».

Бейонсе подчеркнула, что участники конфликта извинились друг перед другом и «двинулись дальше, как единая семья». Бейонсе также опровергла слухи о том, что ее сестра находилась в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и набросилась на рэпера.

«В конце концов, у семей случаются проблемы, и мы ничем от них не отличаемся. Мы любим друг друга, и прежде всего мы семья. Мы постарались забыть об этом и надеемся, что все остальные сделают то же самое», — заявила исполнительница.

В 2017 году в интервью изданию NY Times Джей-Зи признался, что изменял Бейонсе. По словам 49-летнего рэпера, их брак мог закончиться разводом.

«Многие люди просто уходят. Уровень разводов так высок, потому что большинство людей просто не видят себя со стороны», — рассказывал исполнитель.

Музыкант отметил, что справиться с семейными проблемами им обоим помогло творчество.

«Да, было некомфортно и у нас было много разговоров. Самая тяжелая вещь в мире — видеть на чьем-то лице боль, причиной которой стал ты. Приходится разбираться с собой», — заключил Джей-Зи.

В 2017 году рэпер впервые за долгое время выпустил студийный альбом «4:44». В одноименной композиции хип-хоп исполнитель попросил прощения у жены.

«Я прошу прощения», — поет Джей Зи в одной из строчек. — «Мне потребовалось рождение ребенка <…>, потребовалось появление близнецов, чтобы поверить в чудо, мне потребовалось слишком много времени, чтобы написать эту песню, я тебя не заслуживаю».

Летом 2017 года Бейонсе и Джей-Зи выпустили первый совместный альбом под названием «Everything Is Love». Пластинка сразу дебютировала на второй позиции в американском хит-параде Billboard 200.