Отец российского попа: Юрию Николаеву — 70

Известный советский и российский телеведущий, народный артист России Юрий Николаева отмечает 70-летний юбилей. Уже более 40 лет отечественные телезрители хорошо знакомы с Николаевым, который открыл для людей много звезд эстрады, а также выполнил неисчислимое количество музыкальных просьб. Еженедельная советская передача «Утренняя почта» выходила на экраны более 15 лет. Николаев зачитывал письма телезрителей и исполнял их заявки. «Утренняя почта» долгое время была одной из самых популярных передач на советском телевидении.

В 1990 году Николаев, покинув «Утреннюю почту», не оставил музыкальный жанр, а создал передачу «Утренняя звезда», которая представляла собой детский музыкальный конкурс. Шоу выходило более десяти лет и открыло для зрителей много будущих звезд российской поп-сцены.

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Николаев родился в Кишиневе в семье «силовиков», поэтому для многих его близких стало неожиданностью, что решил связать свою жизнь с творчеством. Его отец дослужился до полковника МВД, а мать — до капитана КГБ. Тем не менее, Юрий Александрович начал в средней школе посещать театральный кружок, после чего его стали приглашать на кишиневское телевидение, где он сыграл не одну детскую роль.

В 1965 году Николаев поступил в ГИТИС на специальность актера театра и кино. Окончив вуз в 1970 году, поступил на службу в Театр имени Пушкина, где проработал пять лет. В 1973 году начал внештатно работать на телевидении, а через два года решил оставить сцены и официально перешел на должность штатного сотрудника центрального телевидения Гостелерадио СССР в отделе дикторов.

Дебютировал Николаев на ТВ ведущим передачи «Вперед, мальчишки!», которую вел в течение двух лет.

Однако в 1975 году тогда еще начинающий ведущий перешел в передачу «Утренняя почта» и не прогадал. Программа очень быстро стала пользоваться огромной популярностью среди зрителей.

Изначально это не было оригинальным проектом, так как двумя годами ранее в эфир вышла передача «По письмам телезрителей», и только год спустя ее переименовали в хорошо знакомое всем название. Придя в «Утреннюю почту», Николаев значительно оживил шоу, и, несмотря на то, что иногда у нее были и другие известные временные ведущие, программа твердо ассоциируется именно с Николаевым.

Любопытно, что впоследствии Николаев признавался, что далеко не всегда выполнял заявки телезрителей, а сам составлял репертуар. По его словам, если бы он с точностью выполнял заявки, «то в каждой программе звучали бы Пугачева, Антонов, Кобзон, Ротару».

В 1990 году Николаев покинул передачу и взялся за другой проект — «Утренняя звезда», который, пожалуй, оказал еще большее влияние на развитие отечественной поп-сцены.

Достаточно лишь перечислить имена исполнителей, которые еще в детском возрасте впервые появились на экранах. Это группа «Лицей», Пелагея, Ани Лорак, Алсу, Влад Топалов, Сергей Лазарев и Юлия Волкова — будущая участница одного из самых популярных поп-проектов в стране группы «Тату».

С 2009 по 2016 годы Николаев вел передачу «ДОстояние РЕспублики», в которой исполнялись популярные советские песни прошлых лет. Сейчас юбиляр трудится в программе «Честное слово».

Удивительно, как Николаеву до сих пор удается работать не телевидении. В 2007 году врачи поставили ведущему страшный диагноз — рак кишечника. Во многом Николаеву повезло, что злокачественную опухоль обнаружили на ранней стадии, и медиками удалось вызывать ремиссию.

Однако полностью справиться с болезнью не удалось, и в 2014 году у Николаева случился рецидив, с которым специалисты снова благополучно справились.

«Это случилось лет 11-12 назад. Через пять лет случился рецидив, потом еще один, — рассказал ведущий два года назад в передаче «Сегодня вечером». — В чем причина моего заболевания, я не знаю. Моя мама скончалась от рака, возможно, это наследственная предрасположенность.

Мне нужно постоянно проверяться, и при малейшем подозрении опять начинать лечение. Это так и происходит. Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить».

Тем не менее, Николаев продолжает работать, и, по его мнению, в этом и заключается причина того, что страшная болезнь не может его одолеть.

«Каких-то рецептов я дать не могу, — продолжил Николаев. — Я знаю, что продлит мою жизнь, это однозначно, работа».