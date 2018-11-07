«Снова «порвался»: Запашный сделал заявление о жутком диагнозе

Известный российский дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал о проблемах со здоровьем, сообщив, что вскоре ему придется лечь на операционный стол. По словам 42-летнего артиста, к помощи врачей он вынужден прибегнуть из-за полного разрыва передней крестообразной связки колена.

«И снова я на техосмотре в Германии, — написал Запашный в своем инстаграме под фото из немецкой больницы. — Русские врачи поставили мне диагноз — полный разрыва передней крестообразной связки колена. Первый раз я «порвался» в 2005-м (гастроли в Москве и неудачное завершение трюка), и вот снова, но только я об этом уже не знал и смог работать несколько лет. Небольшую операцию решили провести после новогодних шоу».

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Он также отметил, что в будущем ему придется заменить свой коленный сустав на искусственный.

«В перспективе — через 10-15 лет — мне придется заменить коленный сустав на искусственный. На фото — профессор Ицбики, один из лучших хирургов не только Германии, но и мира!» — поделился со своими подписчиками Эдгард.

Разрыв передней крестообразной связки колена (а также задней и боковых) — достаточно распространенная травма у спортсменов и цирковых артистов, которая, как правило, лечится с помощью оперативного вмешательства (особенно если речь идет про полный разрыв). Работоспособность колена в таких случаях зачастую восстанавливают путем «перетяжки» в сустав недостающей связки из другой части ноги. Восстановление после подобного повреждения занимает от нескольких месяцев до года.

Отметим, что в 2017 году Запашный перенес операцию на позвоночнике, причем проводили ее тоже в Германии.

«В немецком Дуйсбурге был прооперирован Эдгард Запашный, — рассказали тогда в пресс-службе Большого Московского государственного цирка. — Сделана операция под общим наркозом, заменен межпозвоночный диск шейного отдела позвоночника на искусственный».

Сам артист после операции подчеркивал, что восстанавливаться ему помогает мать Татьяна.

«Сейчас мое состояние стабильное, нахожусь под круглосуточным наблюдением врачей. Ко мне прилетела мама и помогает передвигаться», — передает его слова ТАСС.

Еще ранее, в 2009-м, дрессировщику пришлось лечь на операционный стол одной из немецких клиник в связи с тяжелой травмой руки, которую он получил у себя дома: Эдгард, находясь на даче, сильно облокотился на раковину в ванной комнате, и она рухнула на пол вместе с зеркалом. В результате падения Запашный серьезно поранил обе руки — задеты тогда были вены и сухожилия, из-за чего пострадавший потерял много крови. Его в срочном порядке доставили в одну из московских больниц, где провели экстренную операцию.

«На всякий случай, я позвонила в немецкую клинику, где Эдгарда уже дважды очень успешно оперировали, — говорила впоследствии Татьяна Запашная. — Немецкие врачи, узнав, что на его руку после операции на сухожилии наложили гипс, сказали, что нужно срочно везти сына к ним, иначе рука может быть парализована».

Уже в сентября этого года Запашный попал в массовое ДТП на юге Москвы. Рассказывая своим подписчикам об инциденте, артист, не получивший в происшествии серьезных травм, поведал, что столкнулся с такси.

«Друзья мои, я попал в аварию. Сейчас возвращаюсь на место. Я ехал в этом [втором слева] ряду и увидел впереди аварию в левом ряду. Слева параллельно шел таксист, который решил в самый последний момент перед [уже произошедшей ранее] аварией врезаться в меня. Бьется в меня, огибает одну машину и влетает в этот стоящий «Мерседес», — написал он в своем инстаграме.

Он также намекнул, что ремонт его машины может обойтись в серьезную сумму.

«Моя машина стоит 5,5 млн [рублей]. Это ручная сборка, индивидуальный заказ, и мне сейчас сходу трудно оценить, сколько будет стоить ремонт. Но машина сделана из углепластика, карбона — все это стоит дорого. У меня вся левая сторона помята, придется менять. Точную сумму ущерба пока не назову. Но физически я не пострадал», — цитирует Запашного «Стархит».