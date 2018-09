От «Голоса» к Супербоулу: Maroon 5 сыграет на главной арене США

В регулярном сезоне Национальной футбольной лиги (НФЛ) сыграно только два тура, однако уже стало известно, что в перерыве Супербоула — главного ежегодного спортивного события США, в котором отношения выясняют победители американской и национальной конференций — сыграет популярная группа Maroon 5. В качестве гостей также ожидаются хип-хоп-исполнители Карди Би и Трэвис Скотт. Об этом сообщил журнал Billboard, ссылаясь на источник в НФЛ.

Реклама

Представитель группы отказался комментировать появившуюся информацию, но и не стал ее опровергать.

«Ранние спекуляции вокруг имени исполнителя в перерыве Супербоула стали уже традицией, — сказал представитель Maroon 5. — Мы продолжаем работать с организаторами над нашими планами, но пока не можем сделать окончательного объявления».

Несмотря на то, что продолжительность мини-концерта составляет не более 15 минут, буквально каждый музыкант мечтает выступить в перерыве Супербоула из-за колоссальной телеаудитории.

Последний сингл группы «Girls Like You» с альбома 2017 года «Red Pill Blues», на котором в качестве приглашенной вокалистки вступила Карди Би, занимает на сегодняшний день второе место в чарте Billboard Hot 100. К слову, он был выпущен еще 30 мая этого года. Лидером чарта является сингл канадца Дрейка «In My Feelings».

Maroon 5 сами неоднократно признавались в том, что мечтают выступить на престижном шоу. В последний раз об этом говорил лидер группы Адам Левин. В интервью Говарду Стерну вокалист заявил, что «коллектив очень хочет выступить на Супербоуле».

Адам Левин также является бессменным наставником американского шоу «Голос» на протяжении уже восьми лет. За эти годы его подопечные трижды выигрывали конкурс.

Шестой и пока последний альбом группы «Red Pill Blues» увидел свет 3 ноября 2017 года. Пластинка стартовала на второй позиции в чарте Billboard 200 c эквивалентом в 122 тыс. проданных копий, серди которых физически было куплено 94 тыс. К концу года альбом разошелся физическим тиражом в 185 тыс. экземпляров, а с учетом стриминговых сервисов количество проданных копий стало эквивалентно 596 тыс. К июлю этого года пластинка разошлась по всему миру тиражом более 1 млн экземпляров.

Диск получил смешанные отзывы критиков. Многие критиковали коллектив за слишком рафинированное звучание и боязнь выйти из комфорта, чтобы не рисковать потерять целевую аудиторию. Критике подверглась предсказуемая и ярко выраженная поп-структура песен, которая не преподносит слушателю ни единого сюрприза. Несмотря на прохладное отношение со стороны музыкальных обозревателей, Maroon 5 себя превосходно чувствует, обладая преданной и широкой фанбазой.

В перерыве 52-го Супербоула, прошедшего 4 февраля этого года, выступил Джастин Тимберлейк, для которого это появление стало уже вторым после печально известного скандального выступления в 2004 году, где он пел дуэтом с Джанет Джексон.

Артистка исполняла попурри из песен All for You и Rhythm Nation, после чего к выступлению присоединился Тимберлейк с композицией Rock Your Body. Исполнив строчку «gonna have you naked by the end of this song» («чтобы ты была голой к концу этой песни»), Тимберлейк дернул Джанет за верхнюю часть костюма и оторвал от него кусок, в результате чего грудь певицы оголилась.

После шоу Джексон принесла публичные извинения и назвала произошедшее «несчастным случаем», отметив, что по плану Тимберлейк должен был дернуть бюстье так, чтобы на виду оказался только ее лифчик.

52-й Супербоул посмотрели по телевизору 103,4 млн человек, что по традиции стало самым высоким рейтингов среди всех передач в году. Рекордным же по количеству телезрителей стала игра 2015 года. Тогда матч посмотрели 114,5 млн зрителей.

Победителем последнего главного матча футбольного сезона стала команда «Филадельфия Иглз», которая в упорной обыграла действующего на тот момент обладателя Трофея Ломбарди «Нью-Ингленд Пэтриотс» со счетом 41:33. Для «орлов» эта стала первая победа в Супербоуле за всю историю команды, в то время как «патриоты» претендовали уже на шестой кубок.