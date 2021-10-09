«Коммерсантъ»: правительство подготовило изменение оплаты труда врачей

Минтруд и Минздрав России определились с основными параметрами реформы оплаты труда медицинских работников, сообщает издание «Коммерсантъ».

Внедрение новой системы должно существенно изменить оплату труда работников системы здравоохранения. В министерствах обещают рост зарплат и окладов благодаря реформе.

Теперь зарплата у работников здравоохранения будет определяться по правилам, единым для всей страны, и состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. Согласно плану, минимальный прирост средних зарплат составит 2%, а максимальный — 78%. Уточняется, что повышение произойдет не за счет увеличения нагрузки на работника.

«Размер зарплаты при этом будет напрямую связан с квалификацией и опытом конкретного специалиста, что будет стимулировать медработников повышать профессионализм, а не нагрузку в виде дополнительных часов работы», — сказал источник издания.

Ранее сообщалось, что максимальное пособие по безработице в 2022 году увеличат до 12 792 рублей.