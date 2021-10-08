«Роснефть» назвали наиболее предпочтительным объектом для инвестирования

Инвестиционная компания БКС опубликовала аналитический отчет о нефтегазовом секторе РФ.

По мнению аналитиков БКС, «Роснефть» является наиболее предпочтительным объектом для инвестирования. Аналитики повысили целевую цену компании на 29% до 12 долларов/ГДР.

По оценкам БКС, в 2022 году «Роснефть» сможет нарастить добычу нефти. Во втором квартале 2021 года, благодаря смягчению ограничений в рамках соглашения ОПЕК+, добыча нефти компании увеличилась на 5,1 процента и достигла 47,8 миллиона тонн.

С оценкой БКС согласны ведущие инвестбанки мира. Как утверждают аналитики банка J.P. Morgan, «Роснефть» имеет самый высокий потенциал роста ценных бумаг среди всех российских нефтегазовых компаний. Одним из ключевых факторов такого роста является проект «Восток Ойл» — один из самых перспективных в мировой нефтяной отрасли. Его углеродный след на 75% ниже, чем у других новых нефтяных проектов. В сентябре J.P. Morgan повысил целевую цену по акциям ПАО НК «Роснефть» на 14%. В результате цена за ГДР увеличилась с 8,8 долларов до 10 долларов. По мнению аналитиков банка, в обозримом будущем котировки могут вырасти еще на 39%.

Bank of America Merrill Lynch в начале октября выпустил отчет по торговым идеям в регионе ЕЕМЕА (Восточная Европа, Ближний Восток, Африка), в котором перечислил 10 компаний, акции которых могут принести наибольшую доходность в 4 квартале 2021 года. «Роснефть» стала единственной компанией в энергетическом секторе региона.

Также международное кредитное рейтинговое агентство S&P в своем отчете ожидает улучшения финансовых показателей «Роснефти» до 2023 года. По оценкам аналитиков, компания будет наращивать производство углеводородов.

5 октября на открытии торговой сессии Московской биржи акции Роснефти достигли исторического максимума в 649,55 рублей за бумагу.

С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК «Роснефть» выросла почти в 2,8 раза, с начала 2021 года – более чем на 47%.