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Правительство одобрило повышение платы за капремонт из-за стоимости стройматериалов

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключенных контрактах может измениться из-за удорожания стройматериалов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что в связи с увеличением стоимости материалов и оборудования в договор об оказании услуг и выполнении работ по капитальному ремонту могут быть внесены изменения «в части увеличения цены договора не более чем на 25%» — с учетом удорожания стоимости контракта она должна укладываться в предельную стоимость услуг по ремонту, устанавливаемую регионами, и не превышать объем средств, которые региональный оператор может ежегодно направлять на программу капремонта.

Ранее Минстрой сообщил о стабилизации цен на стройматериалы. В конце прошлого года в стране начали резко расти цены на металл, а позже подорожали и другие стройматериалы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ходе проверок выявила «существенный рост» на рынке стройматериалов. По данным Минэкономразвития, к концу года цены на непродовольственные товары, в том числе стройматериалы, вырастут на 7,2%.

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