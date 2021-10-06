В ГТС Украины предложили дополнительные мощности по прокачке газа в Европу

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон предложил дополнительные мощности транзита газа в Евросоюз. Их размер составит 80 млн кубометров в сутки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Вместе с этим он отметил, что «Газпром» использует меньше законтрактованных объемов на фоне газового кризиса в ЕС.

«Украина предлагает дополнительно около 80 млн кубометров мощностей для транзита газа в Европу в сутки, но «Газпром» использует даже меньше законтрактованных мощностей (менее 109 млн кубометров в сутки)», — написал глава украинской компании.

Кроме того, он отметил, что Украина поддерживает предложение Евросоюза расследовать рекордный скачок цен на газ и выступает «за прозрачное образование тарифов».

Ранее сообщалось, что Украина приостановила закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ). Если 1 октября в подземные хранилища было закачано 13,94 млн кубометров, то уже 2 октября объемы снизились до 0,61 млн кубометров, а 3 октября закачка не велась.

При этом позже Сергей Макогон заявил, что информация о возобновлении транзита газа «Газпромом» через Украину в Венгрию не соответствует действительности, а фиксирующиеся потоки газа — это реэкспорт топлива, хранившегося в украинских ПХГ.