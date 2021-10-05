Акции «Роснефти» достигли нового исторического максимума

На открытии торговой сессии Московской биржи 5 октября акции «Роснефти» выросли почти на 3,15% и достигли нового исторического максимума в 649,55 рублей за бумагу.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 28 сентября – 639,9 руб. за бумагу. За последний месяц бумаги «Роснефти» на Мосбирже подорожали более чем на 17%.

По росту капитализации «Роснефть» демонстрирует одни из лучших показателей среди российских публичных нефтегазовых компаний. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций НК «Роснефть» выросла почти в 2,8 раза, с начала 2021 года – более чем на 47%.

Ценные бумаги «Роснефти» растут и на Лондонской фондовой бирже. Стоимость GDR компании в ходе торгов во вторник выросли на 3,4% и достигли 8,87 доллара за штуку, а капитализация на данный момент обгоняет британскую BP и норвежскую Equinor.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов напоминает, что стоимость акций «Роснефти» выросла более чем в 2,2 раза с декабря 2017 года, когда была утверждена фундаментальная стратегия развития компании до 2022 года.

«Важным фактором роста акций «Роснефти» в настоящее время является конъюнктура рынка. Однако есть и долгосрочные факторы: самые низкие в мире затраты на добычу, колоссальная ресурсная база Роснефти, ставка на высокомаржинальные, низкоуглеродные проекты, — рассказал он.

Суверов подчеркнул, что перспективы роста акций компании связаны с ее флагманским проектом «Восток Ойл», который еще не учтен в стоимости ее котировок».

Аналитики Bank of America Merrill Lynch согласны с мнением эксперта. Они отмечают способность компании быстро наращивать объемы добычи на фоне ожиданий высоких цен на нефть и общего дефицита инвестиций в нефтяной отрасли среди основных катализаторов роста «Роснефти».

Напомним, ранее аналитики BofA предоставили новый отчет, в котором представили список из 10 наиболее выгодных для инвестирования компаний в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка). «Роснефть» стала единственной в списке из компаний энергетического сектора.