Названо новое препятствие для роста мировой экономики

Нехватка металлического кремния может негативно отразиться на мировой экономике, сообщает Bloomberg. Дефицит образовался на фоне сокращения производства в Китае. В результате цены на сырье выросли на 300% менее чем за два месяца.

Нехватка кремния может отразиться на производстве многих товаров — от автомобильных запчастей до компьютерных микросхем, и создает «еще одно препятствие для мировой экономики», пишет издание.

«Это последнее событие в череде проблем — от сбоев в цепочках поставок до перебоев в энергоснабжении, которые создают разрушительную смесь для компаний и потребителей», — отмечает Bloomberg.

На фоне этой ситуации некоторым компаниям пришлось столкнуться с форс-мажором. Так, в пятницу норвежский производитель химикатов Elkem ASA заявил, что он и несколько других компаний, производящих продукты на основе силиконов, частично приостановили продажи.

Проблема нехватки кремния отражает то, насколько глобальный энергетический кризис сказывается на мировой экономике, пишет агентство. «Сокращение производства в Китае, который, бесспорно, является крупнейшим производителем кремния в мире, — это результат усилий по снижению энергопотребления», — говорится в материале.

Ранее Китай попросил Россию резко увеличить поставки электроэнергии, сообщала компания «Интер РАО». Причиной стал ее дефицит в северных провинциях. При этом китайская сторона позднее заявила, что поставки будут увеличены.