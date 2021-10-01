Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье вырос более чем на 15%

У российской компании «Газпром» с начала текущего года экспорт газа в страны дальнего зарубежья возрос на 15,3% (на 19,3 млрд куб. м), до 145,8 млрд куб. м. Об этом сообщили в управлении информации ПАО «Газпром» на официальном сайте.

По предварительным сведениям, была увеличена добыча на 17,3% (на 55,7 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 378,1 млрд куб. м.

«Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 145,8 млрд куб. м — это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 млрд куб. м)», — добавили в пресс-службе холдинга.

По информации организации, в 2021 году удалось нарастить поставки газа в Турцию, Германию и Италию. Поставки возросли на 138,3%, 33,2% и 14,2% соответственно.

Предполагается, что при дальнейшем сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа.

Ранее в Кремле заявили о выполнении всех обязательств по газовым контрактам.