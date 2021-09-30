Тиньков не признал вину по делу о налоговых нарушениях в США

Основатель группы «Тинькофф»? российский бизнесмен Олег Тиньков в ходе заседания суда в США не признал вину по делу о налоговых нарушениях. Об этом сообщает ТАСС.

«Невиновен», - заявил Тиньков, отвечая на соответствующий вопрос судьи.

Судебное разбирательство по экстрадиции российского банкира проходит в Лондоне по запросу минюста США, обвиняющего Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации.

Ранее стало известно, что Тиньков договорился с Министерством юстиции США об урегулировании налоговых претензий.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США в суде Лондона предъявила Тинькову претензии – он, согласно позиции американских властей, предоставил в 2013 году заведомо ложные сведения об активах, отказываясь от гражданства США. По выдвинутым обвинениям бизнесмену из России грозит до шести лет тюрьмы. Неоднократно переносились заседания суда, на которых должен был решиться вопрос об экстрадиции Тинькова в Америку. Бизнесмен был задержан в Лондоне, но выпущен под залог.

Официальный представитель Олега Тинькова прокомментировал ситуацию с судебным разбирательством, которое связано с претензиями к предпринимателю со стороны Налоговой службы США (IRS). Представитель бизнесмена разъяснил, что Тиньков участвует в судебном слушании исключительно как частное лицо.