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Цена на газ в Европе поднялась до $1000 за тыс. кубометров

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Цена на газ в Европе вновь поднялась до $1000 за тыс. кубометров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов на ICE Futures.

По данным биржи, цены на ноябрьский фьючерс в начале торгов достигли $955 за тысячу кубометров.

Позже, в 10.10 мск, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1000 за тысячу кубометров, а затем и до $1024 за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник, 28 сентября, торги закрылись на уровне $940 за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные $960.

28 сентября, по данным торгов на ICE Futures, цена на газ в Европе впервые в истории поднялась до $1000 за тыс. кубометров. До этого стоимость газа неоднократно превышала $900 за тыс. кубометров.

По мнению директора Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, газ на европейской территории дорожает в основном из-за погодных причин, сокращения поставок СПГ, недостатка газа в хранилищах в преддверии отопительного сезона. Однако разгону цен способствуют и «спекулятивные» факторы.

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