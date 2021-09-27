На Украине призвали Европу не делать исключений для «Северного потока – 2»

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон попросил ЕС не предоставлять «Северному потоку – 2» исключения из законодательства. Газопровод, по его мнению, для нормального функционирования должен ему соответствовать.

«Я думаю, Европа должна настаивать на полном выполнении третьего энергопакета», — сказал Макогон во время онлайн-конференции Центра европейской политики EPC (цитата по «Прайму»).

Законодательство ЕС, в частности, предполагает разделение видов деятельности по добыче и прокачке газа, возможность доступа третьих сторон к транспортировке по газопроводу.

«Газпрому» принадлежит 100% «Северного потока – 2» через оператора проекта Nord Stream 2 AG, и он не может обеспечить прокачку газа альтернативным поставщиком. Поэтому компании нужно получить исключение из третьего энергопакета. Украина выступает против запуска «Северного потока – 2», опасаясь потерять транзит, и считает его политическим инструментом влияния.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2».

Какие процедуры еще нужно пройти «Северному потоку – 2», читайте в материале «Газеты.Ru».