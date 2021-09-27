Украина обратится в ЕК из-за контракта России и Венгрии на поставку газа

Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контракта между Россией и Венгрией на поставку газа в обход Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РИА «Новости».

«Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию для предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики», — указано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

О намерениях Венгрии подписать соглашение для поставок российского газа стало известно в августе, когда Сийярто обсуждал данный вопрос в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. 30 августа глава венгерского внешнеполитического ведомства сообщил, что Венгрия достигла соглашения с «Газпромом» о поставках газа, которое начнет действовать с 1 октября.