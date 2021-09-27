В России запланировано адресную помощь после изменения тарифов ЖКХ

В России запланировано усовершенствовать тарифное регулирование. Также сообщатся, что власти намерены усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ. Об этом пишут «Известия».

Тарифы планируется довести до экономически обоснованных. Проработку вопроса вице-министр Марат Хуснуллин поручил Минстрою, Минэкономразвития, Минтруду, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минфину.

Их планируется устанавливать, исходя из стоимости ремонта и модернизации инфраструктуры.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», - указали изданию в аппарате Хуснуллина.

Главным исполнителем поручения назначен Минстрой. В ФАС прокомментировали: дополнительные меры адресной помощи станут важным элементом социальной поддержки граждан. По словам председателя экспертного совета комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Ирины Булгаковой, сейчас есть предприятия, тарифы на услуги которых ниже себестоимости.

Ранее сообщалось, что Госдума в октябре рассмотрит законопроект, согласно которому у неплательщиков долгов планируют изымать загранпаспорта. Согласно поправкам, гражданин должен узнать об изъятии документа «не позднее дня, следующего за днем принятия решения» либо под роспись, либо посредством уведомления.