Биткоин рухнул в цене на $3 тысячи после заявления ЦБ Китая

В пятницу цена биткоина за час упала более чем на $3 тыс. (6%) после того, как Народный банк Китая (НБК) объявил о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции.

Так, в течение дня криптовалюта достигла отметки в $42,5 тыс. При этом в начале дня ее стоимость превышала $45 тыс.

Согласно заявлению регулятора, все транзакции с использованием биткоина и других цифровых активов, в том числе стейблкоинов, классифицируются как незаконная финансовая деятельность. Под запрет попали и услуги, которые криптовалютные биржи предоставляют жителям КНР.

На фоне снижения стоимости биткоина уменьшилась стоимость альткоинов. Цена Ethereum снижалась на 7%. Cardano и Binance Coin дешевели на 6%.

Ранее эксперт Центра стратегических разработок Акмаль Назиров заявил, что к концу этого года цена биткоина может подняться до $73-75 тыс.

До этого гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал «Газете.Ru», что курс любой криптовалюты зависит от соотношения спроса на цифровой актив, а также от общего уровня ее востребованности в конкретный момент.