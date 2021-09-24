Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Жирков рассказал, как оказался в заявке любительской команды 21:24
Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России 21:16
Молодой китаец умер, выпив 1,5 литра газировки за 10 минут 21:15
Конгрессвумен использовала деньги избирательного фонда на оплату ЖКХ 21:11
Все школы Саратова переведены на дистанционное обучение 21:04
«Мерседес» рассказал о состоянии механика, которого сбил Хэмилтон на Гран-при... 21:03
Около 57 млн комплектов «Спутника V» выпущено в гражданский... 20:58
В Роспотребнадзоре назвали переболевших COVID-19 новой группой риска... 20:56
Попова спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 и исключила локдаун 20:50
Жирков рассказал о планах на будущее 20:49

Биткоин рухнул в цене на $3 тысячи после заявления ЦБ Китая

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В пятницу цена биткоина за час упала более чем на $3 тыс. (6%) после того, как Народный банк Китая (НБК) объявил о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции.

Так, в течение дня криптовалюта достигла отметки в $42,5 тыс. При этом в начале дня ее стоимость превышала $45 тыс.

Согласно заявлению регулятора, все транзакции с использованием биткоина и других цифровых активов, в том числе стейблкоинов, классифицируются как незаконная финансовая деятельность. Под запрет попали и услуги, которые криптовалютные биржи предоставляют жителям КНР.

На фоне снижения стоимости биткоина уменьшилась стоимость альткоинов. Цена Ethereum снижалась на 7%. Cardano и Binance Coin дешевели на 6%.

Ранее эксперт Центра стратегических разработок Акмаль Назиров заявил, что к концу этого года цена биткоина может подняться до $73-75 тыс.

До этого гендиректор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал «Газете.Ru», что курс любой криптовалюты зависит от соотношения спроса на цифровой актив, а также от общего уровня ее востребованности в конкретный момент.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Это сознательная диверсия, в Раде саботируют закон президента»
Зеленскому предрекли бегство в Ростов из-за закона против олигархов
«У российского флота больше нет зависимости от Украины»
Почему Россия вынуждена продавать фрегаты «Буревестник» иностранцам
«Отрубание рук крайне необходимо»
В Афганистане могут вернуть публичные казни и телесные наказания
Попова спрогнозировала рост заболеваемости COVID-19 и исключила локдаун
Ле Дриан предупредил Лаврова о последствиях в случае прибытия в Мали ЧВК «Вагнер»
Покончивший с собой глава пермского СК оставил предсмертную записку
Стоимость угля в Европе выросла до максимума за 13 лет
Новости и материалы
Жирков рассказал, как оказался в заявке любительской команды
Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах России
Молодой китаец умер, выпив 1,5 литра газировки за 10 минут
Конгрессвумен использовала деньги избирательного фонда на оплату ЖКХ
Все школы Саратова переведены на дистанционное обучение
«Мерседес» рассказал о состоянии механика, которого сбил Хэмилтон на Гран-при Сочи
Около 57 млн комплектов «Спутника V» выпущено в гражданский оборот
В Роспотребнадзоре назвали переболевших COVID-19 новой группой риска по заражению гриппом
Жирков рассказал о планах на будущее
США разрешили ограниченные финансовые операции с «Талибаном*»
Шри-Ланкийский шаман, создавший зелье против коронавируса, умер от COVID-19
Жулин — об отказе Дзюбы от сборной России: он — не Холанд и Лукаку
В Минэнерго предложили отложить штрафы за неустановку «умных счетчиков»
Принц Гарри и Меган Маркл впервые после рождения дочери вместе появились на публике
Брат погибшего игрока сборной Афганистана обвинил в его смерти американских военных
В Сочи из-за непогоды закрыли все пляжи
Цена на нефть впервые с 2018 года превысила отметку $78
Лавров заявил, что у него еще сохранился иммунитет к коронавирусу
Все новости
«Самые бесполезные люди на свете, а их охраняют с автоматами»
Пользователи соцсетей опять обвинили Меган Маркл и принца Гарри в лицемерии
«Ничего не помнит о произошедшем»
Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание
«А вы что, любите на женские животики смотреть?»
Избивший врача в Нижневартовске муж пациентки-мусульманки объяснил свой поступок
«Основание»: красивая и нудная «Игра престолов» в космосе
Рецензия на сериал «Основание» по Азимову
Из всех искусств для детей и юношества самым главным является доброе кино
Евгений Ямбург о фильме «Небесная команда»
Из водоснабжения Крыма утекли 57 миллионов
Бывшему вице-премьеру Крыма Кабанову предъявлено обвинение в мошенничестве
Фото дня: Меркель накормила попугаев в парке
Зачем голодают звезды и почему их советам не стоит верить
Гастроэнтеролог рассказала о неприятных последствиях голодания
ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму
Как распределятся мандаты в Госдуме VIII созыва
«Достойное предков поколение»: глава СК предложил воспитывать детей по-советски
Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию сцен насилия на телевидении
«Их нет нигде, все проданы». Почему дорогие iPhone 13 не найти в магазинах
В России возник дефицит на многие версии iPhone 13
Любишь закон нарушать, люби и денежки платить
Арбитраж перенес рассмотрение апелляции Google на решение по иску «Царьграда»
Минералку возьмут под контроль
В России создадут систему апробации минеральной воды от скважины до магазина
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях