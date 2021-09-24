В Минэнерго предложили отложить штрафы за неустановку «умных счетчиков»

Минэнерго России предложило отложить до конца 2023 года введение штрафов для сетевых организаций и поставщиков за задержку установки «умных» электросчетчиков, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

«В случае задержки срока установки «умных» приборов учета электроэнергии предлагается не штрафовать сетевые организации и гарантирующих поставщиков до конца 2023 года. Минэнерго России разрабатывает соответствующий проект постановления по поручению Правительства РФ», — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что с 1 июля 2020 года обязанности по обеспечению учета электроэнергии от потребителей перешли к сетевым организациям и гарантирующим поставщикам. Требование об обязательной установке «умных» счетчиков вступает в силу с 1 января 2022 года. Предполагается, что они станут «ключевым элементом интеллектуальных систем учета энергии» в РФ.

В министерстве отметили, что поставщикам и сетевым компаниям необходимо установить 8,5 млн счетчиков в тех случаях, когда это не сделали сами потребители.

Ранее в Минэнерго сообщили, что «интеллектуальные» системы учета электроэнергии позволят сократить ее потери на 70-80 млрд рублей в год. В министерстве полагают, что эффектом от внедрения «умных» систем станет сокращение потерь электрической энергии и связанный с этим рост полезного отпуска электроэнергии.

Позднее сообщалось, что около миллиона «умных» счетчиков ЖКХ могут оказаться вне закона.