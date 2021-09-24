Суд США выдал ордер на арест зампредседателя «Новатэка» Джитвэя

Суд американского штата Флорида выдал ордер на арест заместителя председателя правления российской газовой компании «Новатэк» Марка Джитвэя, сообщает ТАСС.

«Приказано арестовать и доставить в магистратский суд Соединенных Штатов без неоправданных задержек Марка Энтони Джитвэя, который обвиняется в правонарушении или нарушении на основании следующего документа, поданного в суд: обвинительное заключение», — говорится в документе.

В нем также содержится приписка о том, что Джитвэй уже арестован.

Американские власти обвинили Джитвэя в неуплате налогов на сумму $93 млн и сокрытии информации о своих офшорных активах и доходах. По сообщению Министерства юстиции США, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Пресс-служба посольства России в Вашингтоне сообщила, что Джитвэй не обращался в российские дипломатические учреждения.

Джитвэй работал в России с 1995 года, в 2003 году он был избран членом Совета директоров «Новатэка», а с 2010 года стал заместителем председателя правления компании. В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.